Arrenca el Cruïlla: eclecticisme musical, gaudi i consciència social

Una nova edició d’estiu del Cruïlla Festival, i ja en porten 10, aterra aquest dimecres al Parc del Fòrum de Barcelona per acollir “la festa més gran de l’estiu”. L’eclecticisme del seu cartell, a la vegada que accessible i divers, és un dels trets definitoris d’una cita que fusiona artistes consolidats internacionalment, fermes promeses i noves tendències que compten amb el suport d’un públic jove cada vegada més majoritari.Hi pot haver grans artistes, però perquè un festival deixi un bon regust de boca, cal que aquests s’hi sentin còmodes i puguin gaudir amb plenitud de les actuacions. I això també és ADN Cruïlla, una cita a la mida de les persones. És per això que l’aforament màxim és de 25.000 persones, una xifra que impedeix les massificacions, i els artistes tocaran, com a mínim, 45 minuts, una durada més propera a una actuació sencera en qualsevol concert.En aquest encreuament de camins, entre disbauxa, gaudi i les intenses emocions que brinda la música, també hi ha espai per a l’ecologia, la moda, la tradició popular, la gastronomia, les noves tecnologies i, com a novetat d’enguany, l’humor i un espai de debat i reflexió al voltant dels reptes globals als quals ens enfrontem.En aquesta desena edició, els assistents també tenen cita dimecres i dijous. Per a la jornada inaugural, un bri de nostàlgia i l’emoció d’una primera vegada. Els Black Eyed Peas tornen a Barcelona després de gairebé 10 anys per presentar el seu nou Masters of The Sun, Vol. 1, que segur que conjugaran amb els hits que els han fet un grup de culte com I Gotta Feeling o Pump It. Els telonejarà AURORA. La noruega acaba de publicar el seu segon disc, Infections of Diferent Kind (Step 1), que l’ha assentat com una de les promeses de la l’electro-pop internacional. Música ballable, sí, però lletres carregades de missatge social.Ayax y Prok, Lildami i Natos y Waor són noms que probablement no sonaran als més veterans, però que han fet forat, i de quina manera, a una generació Z addicta a la música urbana. Amb la voluntat de continuar amb la mescla de gèneres i de perseguir el públic més jove, el festival presenta un dijous monopolitzat pel trap i el rap amb tres grans noms. Bases farcides de beats contundents, proclames amb contingut, lletres dures però poètiques, consciència i revolució artística són els ingredients que uneixen unes propostes nascudes a les xarxes, consolidades en les sales del circuit underground i amb un peu i mig en el mainstream.L’assortiment de propostes de divendres i dissabte, molts dels quals podrien ser caps de cartell en qualsevol altre festival, i la configuració dels horaris permet gaudir –gairebé– de la majoria sense solapaments. Així, donant un cop d’ull als horaris, aquells que coincideixen, acostumen a tocar pals totalment distanciats. El punk rock dels bascos Berri Txarrak (que es troben fent la seva gira de comiat després de 20 anys) toquen a la mateixa hora que els londinencs Bastille, reis dels sintetitzadors dels anys 80; o entre la diva australiana Kylie Minogue i el duet empordanès Cala Vento, que acaben de publicar el seu tercer disc, titulat Balanceo, i amb el qual continuen amb la fórmula d’èxit: riffs de guitarra i ritmes de bateria contundents, però embolcallats amb lletres despullades i costumistes.Per al Cruïlla és un any de celebració i volen brindar, també, amb alguns dels artistes amb qui han crescut. Tornen a formar part del cartell Vetusta Morla i Love of Lesbian, que ambdós arriben en el seu moment de màxima plenitud, la francesa Zaz o l’ivorià Tiken Jah Fakoly. I també hi ha moltes primeres vegades. Així, Foals, Garbage, Jorge Drexler, Dermot Kennedy, navarresos Iseo&Dodosound o Gang of Youths són alguns dels debutants.El director del festival, Jordi Herreruela, apuntava que el 95% dels assistents al festival són locals. Així, a banda dels grups espanyols, els catalans hi tenen una forta presència. Hi ha Cala Vento o Dorian, però també Els Pets, que acaben de treure Som, un treball delicat i de bellesa radiant amb el qual el grup de Constantí continua depurant l’art de crear cançons pop plusquamperfectes. I qui ha produït aquest disc és Joan Pons, alma mater d’El Petit de Cal Eril, que també presenten nova referència: Energia Fosca, treball que manté l’essència del terme encunyat pel mateix música: el pop metafísic.Des de fa 10 anys, el Cruïlla persegueix el somni de crear l’escenari perfecte, un lloc on viure moments inoblidables amb amics, en parella o família. Per això han creat el Cruïlla Village, una petita ciutat on gaudir d’una oferta inabastable: veure la Fura dels Baus, omplir l’estómac a les food trucks, jugar, fer paddle surf o anar amb skate a partir de la realitat virtual en són algunes atraccions.Una realitat virtual que ve acompanyada de la tecnologia 5G. El Cruïlla serà el primer festival europeu a provar-la. Gràcies a aquesta, els assistents es podran posar en la pell dels músics del Cruïlla només amb unes ulleres i viure un concert com si fossin els mateixos artistes.Diversió, desconnexió, humor... i consciència. El Cruïlla Talks és un nou espai de debat i reflexió on es posen sobre la taula els problemes globals i s’intenten proposar noves solucions. Es tracta d’un conjunt d’entrevistes, ponències i activitats que comptaran amb personalitats com les il·lustradores Paula Bonet i Raquel Riba Rossy, el fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, que conversarà amb l’artista Tiken Jah Fakoly, o Marcelo D2, músic de hip hop i samba i activista brasiler molt crític amb Bolsonaro i l’auge de l’extrema dreta arreu del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor