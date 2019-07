Els pagesos afectats per l'incendi de l'Ebre reclamen ajuts econòmics urgents i a fons perdut

Més organització, ampliar les zones de reg de suport, menys burocràcia, ajuts econòmics urgents, gestionar els boscos cremats perquè no es converteixin "en zones desèrtiques", ampliar dels ajuts de les zones desfavorides, rebaixar els mòduls de la renda, les PAC o debatre si convé declarar zona catastròfica l'espai afectat pel foc, són moltes de les altres actuacions que s'han traslladat al Govern.Les subvencions a fons perdut i urgents són la prioritat per a tots els afectats. "No sé si entenem el sector. Avui escampàvem mànega a casa, la que se'ns ha cremat. Hem d'enfrontar una campanya amb ingressos zero i no sé si ens podem esperar fins a final dany", recordava Ciuraneta. "No vivim de paraules ni especulacions, vivim de realitat", afegia Enric Prunera, pagès de Flix.A Prunera se li han cremat 15 de 20 hectàrees de cultiu d'olivera. En concret 2.000 oliveres, amb un cost estimat per refer-ho de cents de mils d'euros. "Cal un pla de xoc urgent. Hi ha molta gent afectada i tindrem costos als que hem de fer front ja. Són factures i pagaments que ens cauen i sense collita en expectativa, no els podem pagar", ha assenyalat.Sense ajuts directes, se senten venuts i abandonats en mans de bancs i entitats que consideren "voltors". "Si no es dona diners a fons perdut i hem d'anar a reclamar a entitats bancàries diners que hem de tornar, no hi haurà cap pagès que això ho agafi perquè saben que, no només ens pengem nosaltres, sinó que pengem a les generacions que vindran darrera perquè no continuaran", ha lamentat. De fet, Prunera reconeix que ha treballat perquè els seus fills busquin professions alternatives a la seva. "Jo sabia que portava una droga a la vena que no volia transmetre als meus fills perquè no volia que passessin una vida igual d'amargada com la que he passat jo", ha sentenciat.Joves pagesos com Ciuraneta també lamenten el model i les traves que es posen al jovent per dedicar-se al sector primari. "S'ha de rectificar. La nova legislació d'espais agraris no es pot quedar només en zones de cultiu. Legislem els nuclis urbans del medi rural com deu mana i com l'àrea metropolitana mana", ha reclamat. "Ens falta organització i col·laboració. Li he dit a la consellera que volem ser la seva força, però falta un diàleg important entre administració i pagesos", ha afegit.