Els dos catalans que rebran entrenament d'astronauta a la NASA

La santpedorenca Noah Vendrell, alumna de l'IES d'Auro, i el ripollès Miquel Belda, que acaba de cursar 4t d'ESO a l’ escola Vedruna de Ripoll , són dos dels estudiants de l'estat espanyol seleccionats per rebre entrenament espacial per part de la NASA , durant una setmana el pròxim mes d'agost als Estats Units.Vendrell i Belda han estat seleccionats entre les 712 candidatures que va rebre l'ambaixada dels Estats Units a Madrid, que amb motiu dels 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna, va convocar un concurs nacional per seleccionar a vuit joves d'entre 15 i 17 anys, que viuran aquesta experiència. El perfil que es buscava és el d'un bon estudiant en ciències, que despuntés en tecnologia, física i matemàtiques i amb bon domini de la llengua anglesa.En Miquel i na Noah, i la resta dels set joves seleccionats, viuran una setmana, entre el 3 i 11 d'agost, a l' Advanced Space Academy , de Space Camp, a Huntsville (Alabama) amb totes les despeses pagades.La setmana passada, el cònsol general dels Estats Units a Barcelona, Robert Riley, va rebre a Noah Vendrell, i Miquel Belda, l’altre candidat català de Ripoll, per felicitar-los i gestionar els tràmits del viatge. Els altres sis seleccionats són Maria Álvarez, d’Almeria, Amanda Coso de Madrid, Laurentiu-Ioan Dragan, de Pinto, Gerard Mendoza de Bétera, Laura Rojo de Burgos i Juan Carlos Saavedra de Fuerteventura.

