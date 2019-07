Gir inesperat i canvis d'última hora en la tria dels nous alts càrrecs de la UE

La ministra alemanya de Defensa, Ursula von der Leyen, serà la nova presidenta de la Comissió Europea, en substitució de Jean-Claude Juncker. El socialista holandès Frans Timmermans, fins ara el gran favorit, apareix com el principal sacrificat després que els líders de la UE hagin desbloquejat les negociacions de les darreres setmanes per consensuar els principals alts càrrecs de les institucions comunitàries.Les converses entre els caps de govern havien arribat a un punt mort quan diversos països de l'est i un sector del Partit Popular Europeu rebutgés el nom del polític holandès Frans Timmermans. Finalment, el president francès, Emmanuel Macron, ha donat el vistiplau al nom de la política alemanya.Von der Leyen és membre de la Unió Cristiana Democràtica (CDU), el partit de Merkel. Considerada una conservadora moderada, va ser amb anterioritat ministra de la Família i havia aparegut fa anys com una possible successora de la cancellera. Ara haurà de defensar el seu programa davant el Palrlament Europeu, que l'ha d'elegir.França obté una peça clau del nou organigrama. Christine Lagarde, fins ara màxima responsable del Fons Monetari Internacional, serà la nova directora del Banc Central Europeu.El pacte entre els líders europeus també inclou Christine Lagarde com a candidata a presidir el Banc Central Europeu (BCE) en substitució de Mario Draghi. Els 28 ja han tancat, a més, que l'encara primer ministre belga, el liberal Charles Michel, sigui el nou president del Consell Europeu, en substitució del polonès Donald Tusk.

