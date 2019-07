Josep Borrell serà el nou cap de la diplomàcia europea. Així ho han decidit aquest dimarts a la tarda els caps d'estat i de govern de la Unió Europea, després de diverses jornades maratonianes de negociacions. El fins ara ministre d'Exteriors espanyol, a l'espera de ser validat pel ple del Parlament Europeu, serà l'Alt Representant de la Política Exterior de la UE.El president espanyol, Pedro Sánchez, ha valorat de forma molt positiva la designació de Borrell com a nou cap de la diplomàcia europea. El cap d el'executiu ha afirmat que amb aquest nomenament, "Espanya torna al cor de la UE". Sánchez ha qualificat d'"excepcional per Espanya" la nova responsabilitat del fins ara minisstre d'Exteriors.Pel que fa a la Comissió Europea, finalment ha caigut la via Frans Timmermans i l'actual ministra alemanya de Defensa Ursula von der Leyen serà la nova presidenta de la Comissió Europea , en substitució de Jean-Claude Juncker.Les converses entre els caps de govern havien arribat a un punt mort quan diversos països de l'est i un sector del Partit Popular Europeu rebutgés el nom del polític holandès Frans Timmermans. Finalment, el president francès, Emmanuel Macron, ha donat el vistiplau al nom de la política alemanya.França, per la seva banda, obté una peça clau del nou organigrama. Christine Lagarde, fins ara màxima responsable del Fons Monetari Internacional, serà la nova directora del Banc Central Europeu.

