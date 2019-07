La justícia europea registra la consulta del Suprem sobre la immunitat de Junqueras

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha registrat aquest dimarts la qüestió prejudicial que li ha remès el Tribunal Suprem sobre l'abast de la immunitat parlamentària de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i haurà de decidir durant els propers dies si accepta tramitar-la per procediment accelerat.Encara que no hi ha terminis fixats per endavant, el més habitual és que el Tribunal decideixi en un màxim de dues setmanes si adopta o no el procediment accelerat. Les qüestions prejudicials sovint es resolen en una mitjana de 16 mesos, perquè primer s'han de presentar les conclusions de l'advocat general i posteriorment s'ha de redactar la sentència, però amb el procediment accelerat el tràmit pot ser molt més curt.El desembre passat, el TUE va dictaminar, en menys de dos mesos, que el Regne Unit té dret a suspendre el Brexit de manera unilateral.Els magistrats del Suprem formulen tres preguntes al tribunal europeu per determinar la interpretació de l'article 9 del Protocol 7 sobre privilegis i immunitats de la Unió Europea quan es refereix a la immunitat dels eurodiputats "mentre el Parlament Europeu estigui en període de sessions".En primer lloc, el Suprem pregunta a Luxemburg si la immunitat d'un europarlamentari "acusat de delictes greus" regeix o no "abans de l'inici del període de sessions". En cas que la resposta fos afirmativa, el Suprem demana també si es mantindria la immunitat en cas que "l'òrgan designat en la normativa electoral nacional" hagués comunicat al Parlament Europeu que Junqueras no ha obtingut la condició de diputat -com ha ocorregut-.Finalment, i si la resposta a aquesta resposta fos també afirmativa, el Suprem pregunta al tribunal europeu si ha d'alliberar Junqueras per assistir a les sessions de l'Eurocambra. En concret, pregunta si ha "d'aixecar la situació de presó en termes absoluts, gairebé de forma automàtica, per permetre el compliment de les formalitats i desplaçaments al Parlament Europeu". La pregunta es formula menys de 24 hores abans que demà al matí se celebri la sessió de constitució de l'Eurocambra, segons l'horari previst.

La defensa de l'exvicepresident de la Generalitat i pres polític Oriol Junqueras, jutjat pel procés independentista, havia reiterat aquest dilluns la seva petició al Tribunal Suprem perquè presenti una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i determini el moment en el qual un diputat electe al Parlament Europeu està protegit per la immunitat parlamentària.Així ho ha manifestat en un escrit amb data d'aquest diumenge al Tribunal Suprem, després que el Suprem emplacés les parts a informar sobre la conveniència d'acudir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), tal com va sol·licitar l'advocat de Junqueras en un recurs de súplica a mitjans de juny.La defensa de Junqueras, exercida per l'advocat Andreu Van den Eynde, explica en el seu escrit que suggereix acudir al tribunal de Luxemburg perquè aquest "delimiti els poders de les autoritats nacionals a l'hora de decidir els requisits complementaris que poden exigir una vegada finalitzat el procés electoral a un ciutadà després de la seva proclamació com a diputat electe".Van den Eynde, però, també vol que el tribunal europeu determini el "moment" en el qual la persona que ha estat electa com a diputada del Parlament Europeu té immunitat parlamentària. És a dir, que esclareixi si està protegit des de la proclamació com a diputat i per tant té permès realitzar els tràmits per prendre possessió com a eurodiputat. En cas contrari, diu l'advocat, "s'estaria atorgant a les autoritats nacionals un poder que no es deriva de l'acta electoral europea".Van den Eynde exposa al llarg del seu escrit de deu pàgines que no existeix cap norma en l'ordenament jurídic espanyol que estableixi cap tipus de restricció o limitació per accedir a un càrrec electe d'una persona que ha estat triada en unes eleccions, en aquest cas en les del passat 26 de maig al Parlament Europeu.Afegeix que encara que la legislació europea pugui remetre's en ocasions a la normativa estatal en aspectes relatius als processos electorals, al seu entendre, això no faculta un Estat membre a "establir condicions, després de la celebració de les eleccions, que suposin un bloqueig a l'accés a la condició de diputat europeu o dificultin l'exercici del càrrec representatiu sense establir clars criteris de proporcionalitat i previsibilitat legal"."Una vegada proclamats els resultats electorals, els Estats no poden establir nous requisits que alterin el llistat de diputats electes resultants de la proclamació oficial", subratlla l'advocat en el seu escrit.Així mateix, en resposta als informes de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat que consideren que és innecessari plantejar la qüestió prejudicial, l'advocat considera que la situació en la qual es troba el seu client sobre si gaudeix d'immunitat parlamentària després de ser triat eurodiputat no és un "acte clar" ni tampoc un "acte aclarit", doncs el TJUE "no s'ha pronunciat expressament sobre les qüestions d'objecte d'interpretació divergent".Per això, entén que és necessari acudir al tribunal de Luxemburg per evitar que una "decisió controvertida" pugui donar lloc a una "suspensió indefinida i generalitzada del dret de participació política del qual gaudeix el meu mandant".A més, aprofita l'escrit per afirmar que l'"únic objectiu" del Tribunal Suprem per impedir Junqueras jurar o prometre la Constitució Espanyola i obstaculitzar la presa de possessió com a eurodiputat, és "evitar la sol·licitud del suplicatori per ser jutjat". Segons Van den Eynde la conseqüència d'això és modificar "la configuració política del Parlament Europeu sorgida a partir de les eleccions, la qual cosa afectaria també el bon funcionament i independència del Parlament Europeu".Entre les qüestions prejudicials que sol·licita, la defensa de Junqueras vol que es pregunti al TJUE si suposa una violació dels drets del republicà que no se li permeti exercir d'eurodiputat havent-hi un informe del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU que reclama la seva posada en llibertat immediata.Una altra de les qüestions que vol que el Suprem plantegi a la justícia europea és si la immunitat parlamentària als eurodiputats existeix des del moment de la seva elecció i no des que recullen l'acta, i si aquesta immunitat protegeix Junqueras "davant de mesures cautelars de naturalesa penal" com per exemple la presó provisional.

