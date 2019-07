El juny més calorós de la història d'Europa

Les temperatures recollides per Copernicus Foto: ©ECMWF

Les altes temperatures d'aquesta setmana passada han batut rècords, i no només a Catalunya. Malgrat haver estat una onada de calor breu (però intensa), un estudi europeu determina que aquest juny ha estat el més calorós de la història d'Europa.Malgrat haver durat menys que el juny del 2018, aquesta onada de calor provocada per la massa d'aire calent procedent del Sàhara, ha estat la més intensa que ha vist mai Europa. De fet, segons recull el Copernicus Climate Change Service (C3S) , les temperatures del juny han estat de mitjana 2 graus per damunt de l'esperat.

