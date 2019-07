Presó permanent revisable per al violador i assassí d'una noia a Castellar del Vallès el 2015

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència de l'Audiència de Barcelona que el març passat va condemnar a presó permanent revisable un home per violar i assassinar amb traïdoria una dona mig inconscient a finals del 2015 a Castellar del Vallès.L'acusat haurà d'indemnitzar la dona de la víctima i la seva mare amb 100.000 euros, 50.000 per a cadascuna. Per majoria de set a un, el jurat popular va trobar culpable l'acusat d'haver penetrat la dona i d'haver-la estrangulat amb les mans. També va estimar que tenia les facultats intel·lectives i volitives lleument disminuïdes perquè havia consumit drogues i alcohol. Aquesta és una de les primeres condemnes a presó permanent revisable a Catalunya.Els fets van tenir lloc el 19 de desembre després d'una festa a casa de l'acusat amb un grup d'amics, precisament per celebrar l'aniversari de la víctima. Durant la nit van beure i van ingerir drogues com amfetamines i ansiolítics. També van practicar jocs sexuals, amb striptease i tocaments, però sense cap penetració. No era el primer cop que ho feien. Cap a les 4 de la matinada, la víctima es va quedar adormida profundament. L'acusat, Pablo C.M., s'hi va posar a sobre i va fer veure que la penetrava, però no ho va fer.Després, amb la víctima adormida, es van posar a veure pel·lícules pornogràfiques i a escoltar música. La mare de l'acusat, que vivia a dalt, va baixar a primera hora del matí molt enfadada i va donar per acabada la festa. L'acusat va portar els seus amics a una benzinera perquè des d'allà marxessin cap a casa seva, però no es va atrevir a conduir més perquè ja l'havien condemnat per fer-ho begut. Tots van convenir que era millor que la víctima es quedés a la casa dormint.En aquest punt, un dels amics va declarar que l'acusat li va demanar preservatius, però ell no li va donar perquè els volia utilitzar amb la seva parella. Es va quedar intranquil perquè a casa de l'acusat només estava la víctima dormint, que a més era lesbiana.Cap a dos quarts de nou del matí, el ja condemnat va tornar a casa seva i allà va penetrar vaginal i oralment la víctima, tal i com han demostrar els informes biològics. Les proves practicades demostren que ella estava adormida i mig inconscient, perquè havia barrejat alcohol amb amfetamines i ansiolítics, ja que estava en tractament psiquiàtric, segons va declarar la seva esposa, amb qui travessava una crisi sentimental.Tot i que no hi ha cap prova directa de l'assassinat, la magistrada de l'Audiència va considerar que a través d'un judici d'inferència a partir de proves indiciàries es pot arribar a la conclusió que l'únic que podia haver assassinat la víctima és l'acusat. La data de la mort va ser entre les 8.30 i les 11 hores i va ser estrangulada, segons els informes forenses. L'acusat va arribar a casa seva a aquella hora després de deixar els seus amics a la benzinera.A més, l'Audiència constata en la seva sentència que la defensa de l'acusat ha anat canviant de versió contínuament, assegurant que la dona havia mort perquè s'havia ennuegat amb una pròtesi dental, i després que havia caigut de les escales, i després del llit. Els informes ho descarten i confirmen que va ser estrangulada amb les mans.L'acusat tenia convidats a dinar aquell dia, que van arribar passades les 13 hores. Va demanar-li a un d'ells que li comprés una garrafa de benzina ja que s'apropava a comprar cerveses. Quan van marxar, passades les 16 hores, l'acusat va ficar la dona en un sac i la va deixar al garatge, tapada amb una manta. Va netejar la zona de sang tot i que l'entorn estava molt brut i desordenat. Un veí va veure el cotxe de l'acusat amb els seients de darrere abatuts i una garrafa de benzina al costat del vehicle.Cap a les 18 hores, l'acusat va trucar a la policia local i de manera molt confosa i nerviosa va explicar que una amiga seva havia caigut per l'escala i que creia que estava morta. Els va esperar en un creuament de carrers. Els agents el van recollir i van anar a la casa, trobant la víctima en un sac, tapada amb la manta. Van observar que la zona s'acabava de netejar.Per tot això, l'home ha estat condemnat per un delicte d'abús sexual amb penetració a dona major d'edat privada de sentit, i un assassinat amb traïdoria, amb l'atenuant lleu d'intoxicació per alcohol i drogues.

