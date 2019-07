VÍDEO Així ha estat (des de dins) la manifestació independentista a Estrasburg

Unes deu mil persones, segons les dades que l'organització ha facilitat després de posar-se en contacte amb la policia d'Estrasburg, han assistit aquest dimarts a les portes del Parlament Europeu per protestar contra el veto a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín.ha seguit la manifestació des de dins i ha parlat amb persones que s'han desplaçat fins a la capital alsaciana per adherir-se a la crida que va fer el Consell per la República de cara a la constitució formal de l'Eurocambra.

