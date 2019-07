Les Corts Valencianes portaran a Fiscalia la petició de Vox d'obtenir les dades de persones LGTBI

Les Corts Valencianes han de remetre a la Fiscalia del TSJCV especialitzada en delictes d'odi, racisme i xenofòbia l'escrit presentat pel grup parlamentari Vox en què demana documentació sobre les subvencions a col·lectius LGTBI, així com la que acrediti, entre altres, que compleixen els requisits legals de presentar el document d'antecedents penals d'aquelles persones en contacte amb menors, per si poguessin constituir un delicte d'odi.Així ho ha explicat el president del parlament valencià, Enric Morera, al terme de la reunió ordinària de la Mesa a la qual ha portat l'escrit de Vox, dirigit a la seva persona. No calia tractar-lo, per tant, en aquest òrgan, però ha volgut posar-lo en contacte amb la resta de membres. Vox no està present en ella.Morera ha decidit no procedir a la tramitació d'aquesta petició de documentació sense tenir abans l'opinió de Fiscalia "perquè és un tema gravíssim que es faci un assenyalament a un col·lectiu molt determinat per vulnerar els seus drets particulars i col·lectius i les llibertats públiques". Cap grup dels presents s'ha oposat a aquesta decisió."Ens ha costat molt arribar a aquest punt com per tornar al passat, a la Ley de vagos y maleantes i fins i tot a la Inquisició, no permetré que s'assenyali a cap col·lectiu per indicar que poden estar cometent algun tipus de delicte", ha remarcat.Per això, considera que l'escrit de Vox podria constituir "una falta o delicte d'odi cap a algun col·lectiu molt determinat" i no es pot permetre "que es faci un assenyalament d'alguns col·lectius com a possibles causants de no se sap quines coses"."És molt preocupant, és una causa general contra el col·lectiu LGTBI, no tolerarem que hi hagi cap persecució a cap col·lectiu, i menys a aquells que han patit tant i als que hi ha encara països en què se'ls persegueix", ha dit, per afegir que "ni la Comunitat Valenciana ni les Corts Valencianes faran cap pas enrere en la defensa de les llibertats democràtiques que ha costat molt aconseguir".La vicepresidenta, la socialista María José Salvador, ha posat èmfasi en aquest missatge, advertint que des de Les Corts no permetran "l'estigmatització de ningú per la seva condició sexual" i, per tant, tampoc una petició d'informació personal sobre aquest col·lectiu. Entén, segons ha explicat, que totes les persones que treballen en contacte amb menors compleixen amb la llei de protecció del menor i presenten aquest certificat, i és "una aberració jurídica que es demanin específicament els antecedents penals de les persones que formen part del col·lectiu LGTBI"."A més, que ens diguin els diputats de Vox si és que quan una persona treballa en un centre de menors o en qualsevol altre àmbit se li demana un carnet de LGTBI", ha dit, per incidir que aquesta sol·licitud està "absolutament fora de lloc "al segle XXI i no consentirà que" un grup arribi ara a posar en qüestió la dignitat "d'aquest col·lectiu.El vicepresident segon, el popular Jorge Bellver, ha ressaltat que el president Morera ha fet ús de la seva potestat per demanar l'opinió de Fiscalia i ells no s'hi oposaran. No obstant això, ha indicat que "per les bones relacions parlamentàries hagués estat possiblement més oportú que abans de prendre aquesta decisió el president hagués tingut una reunió amb el grup Vox per explicar-li que s'estan demanant coses que no seran concedides per part de l'administració".Ha explicat, en aquest sentit, que si aquesta petició s'hagués tramitat i arribat a l'administració no s'hagués pogut proporcionar aquesta informació perquè la llei impedeix que es doni. "Jo, per cortesia parlamentària, hauria tingut una reunió abans amb Vox", ha insistit, per admetre que veu excessos en l'escrit: "Hi ha una petició d'informació a títol personal de certificats de penals que les mateixes lleis diuen que aquesta informació no és pública i que no es pot donar".Cristina Cabedo, secretària primera i representant de Unides Podem a la Mesa, ha afegit que a més d'aquest possible delicte d'odi la petició pot ser inconstitucional perquè demanar documentació únicament relativa al col·lectiu LGTBI sobre antecedents penals "atempta contra l'article 10 de la Constitució, que parla sobre la dignitat, i contra el 14, que va sobre el principi d'igualtat".El secretari segon, Luis Arquillos (Cs), ha apuntat que veu "certs excessos" en l'escrit de Vox que justifiquen aquesta decisió de portar-lo a Fiscalia i per això han donat suport a la decisió de Morera.Després d'aquestes declaracions, la portaveu de Vox a Les Corts, Ana Vega, ha explicat que el seu objectiu és "comprovar que la finalitat de les subvencions a associacions i col·lectius LGTBI s'està complint" perquè "el ciutadà té dret a saber els diners públics a què s'està destinant, perquè ja està l'antecedent d'Andalusia, que hi havia certs aspectes en què s'estava destinant els diners a on no es devia".A més, ha subratllat que es demana constatar que "s'està complint amb la legalitat" i que a qualsevol persona que treballi amb menors se li exigeix ​​el certificat negatiu de delictes sexuals: "L'únic que estem demanant és saber que s'està complint amb la llei i se li està demanant a tothom".Vega ha assenyalat que "no s'estan demanant els certificats de penals del col·lectiu LGTBI, sinó de totes les persones que treballen amb menors". "L'orientació sexual de cadascú no ens importa, entra en l'esfera íntima de cadascú", ha agregat.Respecte a la decisió de portar la seva petició a Fiscalia, ha assenyalat que si el president "ho considera convenient, està en el seu ple dret" i aquesta decidirà. Vox prendrà llavors les mesures que hagi de prendre i respondrà com hagi de respondre, ha indicat. Si finalment se'ls denega la informació demanada, demanaran la motivació i si no hi estan d'acord, el recorreran, ha conclòs.

