Jordi Mestre, nou president del Gremi d'Hotels de Barcelona

L'assemblea general del Gremi d'Hotels de Barcelona ha escollit el president de Selenta Group, Jordi Mestre, nou president de l'organització en substitució de Jordi Clos, segons ha informat el Gremi en un comunicat aquest dimarts.Mestre ha estat l'únic candidat a rellevar Clos, que feia 20 anys que era al capdavant del Gremi d'Hotels de la capital catalana. El nou president de l'organització lidera el grup propietari de l'Hotel Sofia, de l'Hotel Nobu i de l'Expo Hotel, tots tres establiments situats a Barcelona. Mestre també és vicepresident segon del FC Barcelona i responsable de l'Àrea Esportiva del club de futbol.El nou president del Gremi d'Hotels considera prioritari positivitzar el discurs sobre el turisme, replantejar el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) i internacionalitzar el Gremi. Mestre aposta per promocionar Barcelona amb noves eines per arribar al públic oportú i així "millorar la qualitat i el perfil del turisme" i no amb l'objectiu d'augmentar el nombre de visitants.

