Ximo Puig creu que el Govern viu «en l'endogàmia» però reclama diàleg dins de la llei i normalitzar la relació

Ximo Puig pide diálogo con Cataluña dentro del Estado de derecho porque una solución fuera de la política "tensionará la separación de poderes, crispará la sociedad y arrojará pena de castigo sobre todos los catalanes" #EPDesayunoPuig pic.twitter.com/PJULzU5CjA — Europa Press (@europapress) 2 de julio de 2019

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha censurat que la Generalitat de Catalunya que presideix Quim Torra viu "en l'endogàmia" i que d'aquesta manera "és difícil comunicar-se per fer coses que vagin més enllà", però ha reclamat que es busqui el diàleg dins de la llei i que es normalitzin les relacions.En un esmorzar informatiu d'Europa Press, Puig ha recordat que no s'ha vist amb Torra, a qui el seu govern va convidar a una trobada a Barcelona fa uns mesos amb empresaris sense que el president català hi acudís. "Així estan les coses", ha resumit. "L'agenda de la Generalitat es mou en l'endogàmia", ha afegit.Dit això, el dirigent valencià ha reivindicat el dret a defensar qualsevol projecte polític però dins de l'Estat de Dret i ha demanat diàleg perquè això "no és trair, pactar no és trair, acordar no és trair". "Cal començar a parlar, és fonamental", ha reiterat per subratllar que "una part" del problema català és polític."No es pot separar el diàleg de l'Estat de Dret, evidentment, però cal treballar per superar aquesta confrontació. La ruptura emocional serà irreversible si no", ha advertit.Ximo Puig ha assegurat que també des d'una perspectiva valenciana veu necessari que es normalitzin les relacions pel pes econòmic de Catalunya. "Si som incapaços de trobar vies de solució per a la cinquena part de la societat espanyola, bona part del temporal arribarà a les nostres costes i l'onada mullarà fins i tot als que no tenen costa", ha dit.El president de la Generalitat no ha volgut pronunciar-se sobre un possible indult als acusats pel procés independentista si el Tribunal Suprem els declara culpables i ells sol·liciten aquesta mesura de gràcia al Govern. "L'especulació permanent no ajuda", ha tancat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor