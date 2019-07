TMB descarta el gruix de demandes de l'Ajuntament de Santa Coloma per les obres a l'L1

El servei de transport substitutori del tram del metro de L'1 fora de servei entre Clot i Fondo no experimentarà grans canvis. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) descarta satisfer el gruix de les sol·licituds fetes per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.El consistori, conjuntament amb la Federació d'Associacions de Veïns (Favgram) i la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), havia exigit més freqüència de pas a l'L9 Nord del metro mentre durin les obres i també incrementar la quantitat d'autobusos llançadora que circulen des del Clot a Fondo i la Sagrera. Fonts de TMB consultades per NacióDigital consideren suficient l'interval de pas dels combois a l'L9, amb l'argument que és el mateix que durant els mesos d'hivern, i asseguren que tenen un dispositiu d'autobusos en reserva per fer circular com a llançadora si és necessari. De moment, però, no hi haurà canvis en cap dels dos aspectes.TMB sí que es planteja millorar l'equip d'informadors que transmeten als usuaris les afectacions causades per les obres de millora.Les obres van començar el 29 de juny i està previst que acabin el 30 d'agost. Segons TMB entre Clot i Fondo durant el juliol es registren 90.000 entrades d'usuaris els dies feiners de juliol. Una xifra que segons l'empresa fa impossible oferir un servei de bus que realitzi el mateix trajecte de principi a final.Per això TMB planteja com a alternativa els serveis ferroviaris de l'L9 Nord i els trens de Rodalies al seu pas per Sant Andreu Comtal, Sant Andreu Arenal, La Sagrera-Meridiana i El Clot-Aragó.La infraestructura habilitada per TMB durant les obres ha despertat queixes veïnals a Santa Coloma i Barcelona. Aqust dimecres els veïns de Trinitat Vella han convocat un tall de trànsit a la plaça de la Trinitat. A Santa Coloma, els veïns han convocat una caminada a la plaça de la Vila per desplaçar-se fins al tall de Barcelona. Les dues protestes s'han convocat amb el lema "Una hora més de camí, no!".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor