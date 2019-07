El Bisbat d'Urgell suspèn el capellà de Núria per doctrina sexual dubtosa

El Bisbat d'Urgell ha suspès quatre capellans de la seva diòcesi que estan sent investigats pel Tribunal Eclesiàstic de Vic per pertànyer a l 'organització sectària del Seminari del Poble de Déu, dissolta i prohibida l'any 2017 En concret, els sacerdots que han estat rellevats són el de Bellver de Cerdanya, Carles Rivas i Melcior Querol (aquest últim va ser rector de Ribes de Freser durant més de 25 anys), i dos capellans de la parròquia de Ribes de Freser, entre ells el del santuari de Núria.El Bisbat d'Urgell ha estat un dels últims en apartar del servei religiós públic alguns dels seus membres investigats pel Tribunal Eclesiàstic de Vic, a causa de suposades pràctiques irregulars.Els capellans suspesos formen part dels 17 de tot Catalunya que pertanyien a l'antiga associació Seminari del Poble de Déu, que seran jutjats a Vic pel Dret Canònic, i que formen part de les diòcesis de Barcelona, Vic, Tarragona, Lleida i Urgell.El mes d'abril, el Vaticà ja va portar als tribunals eclesiàstics aquests 17 clergues de Catalunya per pertànyer al Seminari Poble de Deu , una associació de fidels a on es permetia el sexe sense considerar-lo pecat, s'impartien teories de caire pseudomístic, pràctiques sectàries i una doctrina sexual dubtosa.I al mes de juny, l'arquebisbat de Tarragona ja va suspendre a tres rectors que exercien a les comarques tarragonines , els quals els hi atribueixen pràctiques sectàries i doctrina sexual dubtosa, atès que l'associació permetia el sexe sense considerar-lo pecat.Les investigacions i tot el procediment del judicial estan sota secret i la vista es farà al juliol.