MAPA Tots els delictes a Catalunya des del 2011, distribuïts pel territori

Els Mossos d'Esquadra han fet públiques les dades delinqüencials d'arreu de Catalunya actualitzades i geolocalitzades. Gràcies a un conveni amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), s'ha dissenyat un mapa, que es pot consultar a continuació en aquesta mateixa notícia, on es poden repassar els fets delictius des del 2011 en cada Àrea Bàsica Policial.Més endavant es podran consultar les dades dels municipis de més de 50.000 habitants i es preveu arribar fins a dades dels municipis de més de 20.000 habitants i afinar les diverses variants d'un mateix delicte. De moment, per tant, no es poden consultar les dades per comissaries més petites, com les de districte, que depenen d'àrees bàsiques policials.Des de la llegenda del mapa es pot seleccionar el tipus de delicte segons la tipificació al Codi Penal i, per concretar encara més, també permet marcar el tipus de fet. S'accedeix a les dades de cada territori clicant-hi a sobre.Aquest mapa s'anirà actualitzant cada trimestre, aproximadament, i es vol aprofundir en els subtipus de delictes que mostra i en una divisió territorial més petita.

