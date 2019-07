El TC accepta indemnitzar els presos preventius que siguin absolts però obre la porta a excepcions

El Tribunal Constitucional (TC) ha fet pública aquest dimarts la sentència, que ja avançar el 20 de juny, per la qual obre la porta a indemnitzar els presos preventius que siguin absolts, però especifica que aquestes indemnitzacions no seran automàtiques, ni s'aplicaran necessàriament en tots els casos.La sentència declara inconstitucionals dos fragments de l'article 294.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, els que acoten la indemnització als presos preventius als que siguin absolts "per inexistència del fet imputat" i als que hagi estat sobresegut "per aquesta mateixa causa", és a dir, també per absència de fet imputat. La modificació avala que siguin indemnitzats també els presos absolts per falta de proves, que fins ara no rebien indemnització.La mateixa sentència, però, matisa que la indemnització no serà automàtica, sinó facultativa, quan diu que "els pressupostos i l'abast de la indemnització prevista en l'art. 294.1 LOPJ s'haurà d'acotar mitjançant l'eventual intervenció legislativa i, en la seva absència, mitjançant les interpretacions congruents amb la seva finalitat i la teoria general de la responsabilitat civil que realitzin l'administració i, en últim terme, els òrgans judicials".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor