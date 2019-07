VÍDEO L'avís de Puigdemont al nou president de l'Eurocambra

.@toni_comin intervé a través d’un vídeo gravat des de la banda alemanya de la frontera amb França. “Els exiliats no tenim por tot i haver estat víctimes d’aquesta repressió tan ferotge. Per això no ens rendim”, assegura l'exconseller https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/ZMqwQOMxd8 — NacióDigital (@naciodigital) 2 de juliol de 2019

🎥 Missatge del president @QuimTorraiPla: "Gràcies als milers de catalans que us heu desplaçat a Estrasburg per defensar els drets i les llibertats. Demanem a Tajani que respecti la voluntat del poble de Catalunya. Volem que @KRLS, @junqueras i @toni_comin siguin eurodiputats" pic.twitter.com/JedjEMttp3 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 2 de juliol de 2019

Carles Puigdemont, aquest dimarts a Estrasburg a través d'un vídeo

Carles Puigdemont ha gravat un vídeo molt a prop del Pont d'Europa, entre la ciutat alemanya de Kehl i Estrasburg, ja a França, per dirigir-se als manifestants que s'han congregat davant del Parlament Europeu. Finalment ha optat per no ser-hi presencialment davant del risc de detenció, segons la seva defensa , i ha aprofitat el missatge per enviar un avís al futur president de l'Eurocambra: cal aturar la deriva "repressora i autoritària" d'Antonio Tajani en la nova legislatura.Segons l'expresident de la Generalitat, la manifestació d'Estrasburg suposa un "èxit" per al projecte independentista perquè implica que el conflicte ja ha arribat a les institucions europees, que ja comencen a pronunciar-se sobre la qüestió, per bé que no sempre amb posicionament favorables. "Europa necessita un reforçament democràtic. D’aquesta manera, no ens interessa aquesta Europa", ha destacat.Abans de Puigdemont, els membres del Consell per la República -organitzadors de la manifestació- han pujat a l'escenari per llegir el manifest oficial de la concentració. Han intervingut Antoni Castellà, màxim dirigent de Demòcrates i diputat al Parlament; Isaac Peraire, exalcalde de Prats de Lluçanès i membre del Consell; Rut Ribas, diputada i integrant de l'organisme; Guillem Fuster, dirigent de Poble Lliure; i Neus Torbisco-Casals, advocada experta en Dret Internacional i integrant del Consell des del desembre del 2018, quan es va presentar públicament a Brussel·les.També ha tingut espai una carta d'Oriol Junqueras, llegida per Diana Riba, eurodiputada d'ERC, i Jordi Solé, que fins avui ha ocupat escó a la cambra europea. "Europa està en una cruïlla", ha reflexionat Riba. "Avui s'inicia una nova etapa", ha anunciat Junqueras. "La bandera blava estelada és sinònim de democràcia i de pau", ha reflexionat l'exvicepresident i líder d'ERC des de Lledoners, tot recordant la seva etapa com a eurodiputat a Estrasburg. Ha citat figures com Piero Spinelli, antifeixista italià.Una vintena d'eurodiputats han pujat a l'escenari muntat pel Consell per la República a les portes del Parlament Europeu per fer costat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras davant la impossibilitat que fossin aquest dimarts a Estrasburg per la constitució de la cambra comunitària. Han intervingut representants de diverses famílies polítiques i de diversos països, entre els quals Portugal, França i Eslovènia, a banda d'Irlanda. El missatge més nítid l'ha donat María Matías, representant portuguesa, que ha clamat: "No us deixarem sols ni callarem".Entre els oradors també hi ha estat Ivo Vajgl, exprimer ministre eslovè, que ha lamentat la situació dels representants independentistes. "Europa està en demolició", han diagnosticat els eurodiputats, que també s'han referit a la crisi dels refugiats, a la resposta de les institucions comunitàries a la crisi econòmica i a les dificultats que impedeixen a Puigdemont, Comín i Junqueras ser al Parlament Europeu. 10.000 persones, segons la policia de la ciutat francesa, s'han aplegat al costat de l'Eurocambra per escoltar les intervencions d'una desena de dirigents.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha intervingut aquest dimarts a través d'un vídeo en la manifestació independentista que se celebra a les portes del Parlament Europeu per protestar contra el veto a Puigdemont, Comín i Junqueras. Torra, que s'ha quedat a Barcelona arran del risc d'incendis a Catalunya, ha exigit a Europa que es "respecti la democràcia" i també el resultat de les eleccions del 26-M , en les quals Junts per Catalunya (JxCat) i ERC es van acostar al 50% dels vots."Volem que siguin diputats: Europa és democràcia. Estic segur que ho aconseguirem. Estic segur que seran eurodiputats perquè ho són. Tenen tot el dret a representar-nos", ha recalcat Torra, que ha demanat directament a Antonio Tajani, president del Parlament Europeu i proper al PP espanyol, que permeti la presència de Puigdemont, Comín i Junqueras a l'Eurocambra. Cap dels tres ha pogut ser avui a la constitució de la cambra comunitària, celebrada durant la manifestació independentista.L'expresident de la Generalitat ha parlat abans que ho fessin un grup d'impulsors del manifest, que han pujat a l'escenari per reclamar que es respecti el resultat d'unes eleccions "lliures i democràtiques". "Demanem a les institucions europees que assumeixin la iniciativa de promoure i mediar en el diàleg i la negociació", recalca el manifest, llegit unes hores després que es constatés que Puigdemont no seria a Estrasburg davant del risc de detenció existent, segons els seus advocats

