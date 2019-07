La Generalitat invertirà 150 milions fins al 2023 en la xarxa d'aigua de la nova ATLL pública

El Govern invertirà 150 milions d'euros fins al 2023 en la xarxa d'abastament d'aigua Ter-Llobregat, gestionada a través de la nova ATLL pública. El pla d'inversió per als pròxims cinc anys duplica la inversió executada per l'anterior gestora privada, Acciona, entre el 2013 i el 2018, ja que va invertir 75 milions d'euros en la xarxa, segons ha afirmat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en roda de premsa aquest dimarts. "Hem revisat per augmentar", ha dit Calvet, que ha afirmat que l'objectiu de la Generalitat és donar una "garantia de qualitat" als ciutadans.Concretament, el titular de Territori ha explicat que es faran 174 actuacions per "modernitzar les instal·lacions" així com per millorar-ne la seguretat i l'eficiència. De les actuacions previstes, 15 ja estaven en curs i la previsió és executar 22 milions d'euros en inversions al llarg del 2019.Calvet ha assegurat que els 150 milions d'euros sortiran dels ingressos que obté ATLL del cobrament de la tarifa a les operadores (0,78 euros per metre cúbic d'aigua). ATLL recull i potabilitza l'aigua que consumeixen uns cinc milions de ciutadans. La gestió del servei és pública des del març del 2019 i el canvi de la titularitat de l'empresa ha generat un conflicte judicial encara obert entre la Generalitat i Acciona.Les principals inversions previstes entre el 2019 i el 2023 és per a les dues principals potabilitzadores d'ATLL, la del Llobregat a Abrera i la del Ter a Cardedeu. Entre les dues hi destinarà més de 30 milions d'euros, 14,7 milions d'euros a la del Llobregat per modernitzar les instal·lacions i 16 milions a la del Ter -en una primera fase- en diversos àmbits.

