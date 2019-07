El Col·legi d'Economistes considera «indispensable» que la Generalitat aprovi els pressupostos

És "indispensable" que la Generalitat pugui aprovar uns nous pressupostos. Segons el grup de conjuntura del Col·legi d'Economistes de Catalunya de Catalunya (CEC), les pròrrogues del pressupost de 2017 estan provocant una contracció innecessària de la despesa. L'equip d'economistes ha ofert aquest matí una roda de premsa per analitzar l’actual situació econòmica des de diverses perspectives.Ha estat l'economista Albert Carreras qui ha analitzat l'estat del sector públic ressaltant que la Generalitat encadena el quart exercici consecutiu amb increments en els ingressos, però ha lamentat que els dos anys consecutius amb pròrrogues pressupostàries han impedit que aquest augment de la recaptació es tradueixi amb major despesa.Carreras ha considerat "indispensable" que la Generalitat disposi d'uns nous pressupostos per no perdre els marges que donen la regla de despesa. El grup de conjuntura considera que la Generalitat està efectuant un "sobrecompliment de la despesa" que limita les oportunitats del sector públic. Carreras ha assegurat que l'aprovació de pressupostos estatals també pot ajudar al desenvolupament de l'economia catalana i ha lamentat que els graus de despesa estatal en obra pública a Catalunya els darrers anys han estat "per sota i declinant" del pes econòmic de Catalunya. Una inversió que compta amb un grau d’execució inferior i que el 2018% es va situar per sota del 60%.Jordi Goula s’ha centrat en aspectes macroeconòmics i indicadors de demanda i consum. Ha recordat que la taxa de creixement del PIB interanual en el primer trimestre del 2019 és del 2,1%. En relació a les previsions de creixement per al 2019, ha assegurat que es detecta un cert "alentiment" del creixement català, en consonància amb la resta d'economies occidentals, i que ha estat "més lleu del que es preveia" gràcies al consum i a la inversió interna. Aquest alentiment podria ser més accentuat els propers mesos. Pel que fa a atur i ocupació, Goula ha valorat que la reducció de l’atur a Catalunya es vincula al creixement de l’economia, però ha alertat l’existència d’un "atur estructural" que el creixement econòmic és incapaç de minvar.Modest Guinjoan s'ha referit a una caiguda general de l'índex de confiança empresarial (-2,1%). Però ha destacat el nivell positiu de creació de societats a Catalunya, que acumula un creixement del 5,4% al llarg dels primers cinc mesos del 2019. Un altre indicador de consolidació econòmica passa pels projectes d’inversió estrangera, que actualment registren màxims històrics a Catalunya. També en les exportacions, amb un creixement acumulat del 0,9% en els primers quatre mesos de l’exercici que, junt amb els increments sostinguts en els darrers anys "assenyalen una tendència positiva per a l’economia".

