El Govern celebra la reducció de l'atur però alerta que «no va acompanyada de contractació estable»

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha considerat que les dades d'atur són "moderadament bones" perquè, tot i la reducció del nombre de desocupats a Catalunya, hi ha una "regressió important en matèria de contractació indefinida". "En termes qualitatius no veiem una progressió adequada", ha dit Ginesta en una atenció als mitjans aquest dimarts al matí. El secretari general de Treball ha destacat que només l'11,4% dels contractes signats al Principat al juny van ser indefinits i la resta temporals.D'aquests, 7 de cada 10 són contractacions de menys d'una setmana. Ginesta ha dit que encara que s'hagi registrat un rècord històric a l'Estat en afiliacions a la Seguretat Social, això "per si mateix no és una dada positiva si no va acompanyada de contractació estable i de qualitat". "Aquesta és una gran assignatura pendent que té a veure amb grans reformes i contrareformes que ha de fer el govern espanyol que sorgeixi els pròxims mesos", ha afirmat.Ginesta ha afirmat que hi ha una "evolució negativa en matèria de contractació" els sis primers mesos del 2019 perquè hi ha hagut una reducció del 3,5% de la contractació indefinida, amb 8.300 contractes indefinits menys que l'any anterior. "No podem posar en valor una afiliació mitjana alta perquè pot tractar-se de moltes persones que estan contractades per pocs dies", ha dit Ginesta, que ha insistit que el "factor qualitatiu ha d'anar al costat dels valors absoluts".Sobre el creixement de l'afiliació mitjana, Ginesta ha remarcat que quan es "contrasta" i es fa "la prova del cotó" s'evidencia que els contractes indefinits són una minoria. Tanmateix, ha celebrat que el fet de tenir més persones afiliades a la Seguretat Social vol dir més recaptació per al sistema i "més fortalesa" per "afrontar reptes de futur". Tot i això, el secretari general de Treball ha dit que cal revertir les reformes laborals per millorar la qualitat de l'ocupació.Segons Ginesta, hi ha una "excessiva facilitat" perquè les incerteses econòmiques acabin repercutint més en el treballador que en l'empresari amb la flexibilitat del règim laboral. "Això no pot ser", ha afirmat Ginesta, que ha dit que el treballador, com a "part feble", ha de "tenir menys riscs". Ginesta ha lamentat que la recuperació econòmica del sector empresarial no es trasllada a les condicions laborals dels treballadors.El secretari general de Treball també ha argumentat que calen reformes "urgents" no només en matèria laboral sinó també en la "contractació de joves i formativa". Ginesta ha dit que de l'1.654.126 contractes signats entre l'1 de gener i el 30 de juny del 2019, només un 0,34% eren contractes formatius. A més, ha lamentat que en termes interanuals, al juny ha crescut un 2,1% el nombre d'aturats menors de 25 anys.Un altre factor pel qual el Govern considera les dades "moderadament bones" és que la reducció interanual de l'atur registrat és "només del 3,5%" la qual cosa és "una reducció molt inferior" a la d'anys enrere quan la reducció era de més dígits. D'altra banda, Ginesta ha valorat positivament que la permanència a l'atur ha baixat "la barrera dels nou mesos" per primer cop des del 2013, ja que se situa en 8,2 mesos a l'atur de mitjana.

