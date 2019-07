El TC avala l'aplicació del 155

El 155 es va aplicar d'acord a la Constitució espanyola. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat el Tribunal Constitucional (TC), que ha desestimat aquest dimarts els recursos presentats pel Parlament de Catalunya i per diputats de Podem al Congrés contra la intervenció de l'autogovern, avalant, d'aquesta forma, l'aplicació del 155 que va dur a terme l'executiu de Mariano Rajoy l'octubre del 2017. La sentència íntegra es farà pública durant els propers dies. La resolució que ha pres el TC era la que s'intuïa.En dues sentències, totes dues per unanimitat, el ple del TC ha acordat desestimar "en la seva pràctica totalitat" els recursos del Parlament i de Podem contra l'acord del Senat del 27 d'octubre del 2017 , que facultava el govern espanyol a aplicar l'article 155 de la Constitució -cosa que va fer només unes hores més tard de la declaració d'independència al Parlament -. Aquesta decisió inclou desestimar la impugnació de la dissolució del Parlament i convocatòria d'eleccions per iniciativa Rajoy el mateix 27 d'octubre, que també demanaven els recursos del Parlament i de Podem.A la vegada, l'alt tribunal espanyol també desestima "parcialment" la petició de deixar sense efecte les disposicions dictades pel govern espanyol "en desenvolupament o com a complement" de l'acord del Senat per aplicar el 155.El TC només estima una de les impugnacions de l'acord del Senat que demanaven els dos recursos: la de l'apartat E2, que deixava sense efectes "la publicació oficial de disposicions, normatives o actes" per part de les autoritats catalanes si no comptava amb autorització del govern espanyol, o si es duia a terme "en contra" del que hagués disposat aquest. Al mateix temps, però, considera que el recurs ha experimentat una "pèrdua sobrevinguda d'objecte", pel que fa a aquest punt.

TC sobre el 155 by naciodigital on Scribd

