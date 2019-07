VÍDEO EN DIRECTE Els parlaments de la concentració d'Estrasburg

14:20 Ester Capella, sobre la immunitat de Junqueras: "On la norma no hi diu res, la interpretació ha de ser extensiva, no restrictiva". La consellera de Justícia considera que s'estan vulnerant tant els drets fonamentals de les persones electes com de les persones que les van votar.

14:20 Els líders europeus intenten desbloquejar «in extremis» el repartiment de càrrecs a la UE. Pedro Sánchez insisteix en l'holandès Frans Timmermans per la presidència de la Comissió i diu que els socialistes acceptarien Weber al capdavant de l'Eurocambra.

14:07 FLAIX L'independentisme es manifesta davant del Parlament Europeu (Fotos: Toni Casassas)https://t.co/o4ntUNCIi3 pic.twitter.com/WRIq62nq9p — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

14:05 Puigdemont demana al futur president del Parlament Europeu que “corregeixi la deriva repressora i autoritària” d’Antonio Tajani, i demana respecte per al vot dels ciutadans.

14:04 Puigdemont assegura que la manifestació és la prova de “l’èxit” d’aconseguir que el procés s’hagi convertit en un afer europeu. “Europa necessita un reforçament democràtic. D’aquesta manera, no ens interessa aquesta Europa”, destaca l’expresident de la Generalitat.

13:59 Puigdemont (@KRLS) es compromet a lluitar fins al final per ser eurodiputat, tot i destacar que “no és fàcil”. “Els vots dels catalans són tan vàlids com els de qualsevol altre ciutadà europeu. Han de ser comptats”, assenyala l’expresident https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/aj3vjcZhL1 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

13:52 .@toni_comin intervé a través d’un vídeo gravat des de la banda alemanya de la frontera amb França. “Els exiliats no tenim por tot i haver estat víctimes d’aquesta repressió tan ferotge. Per això no ens rendim”, assegura l'exconseller https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/ZMqwQOMxd8 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

13:49 Els manifestants responen amb càntics a favor de la unitat la carta de Junqueras, que marca l'inici del final de l'acte a Estrasburg. Els concentrats esperen la intervenció de Carles Puigdemont, que finalment ha optat per no ser-hi davant del risc de ser detingut a França.

13:47 Lorena Roldán: "Cauen les caretes i a la UE ningú compra els 'mantres' i les mentides del separatisme". La portaveu de Cs al Parlament titlla la demanda del ministeri per tancar delegacions catalanes de "paripé".

13:43 "Els vostres vots no valen el mateix que la resta, per a l'estat espanyol. La llibertat queda en segon pla quan no agrada el que planteges", assenyala Junqueras, per carta, des de la presó de Lledoners. Porta 617 dies a la presó.

13:40 Diana Riba, eurodiputada d'ERC i parella de Raül Romeva, llegeix una carta d'Oriol Junqueras acompanyada de Jordi Solé, exeurodiputat de la formació. "Els molesta que hi hagi més de vuitanta representants que exigeixen que Junqueras, Comín i Puigdemont exerceixin el mandat que els han donat", assegura Riba.

13:39 Catalunya en Comú-Podem lamenta que es "vulnerin" els drets polítics de Puigdemont, Comín i Junqueras pel veto a l'Eurocambra. Susana Segovia creu que els eurodiputats electes haurien d'ocupar els seus escons si van poder presentar-se a les eleccions.

13:36 ÚLTIMA HORA Les policia d'Estrasburg xifra en 10.000 els assistents a la manifestació independentista a les portes del Parlament Europeu.

13:36 VÍDEO "L’Estaca" ressona al Parlament Europeu interpretada per @GorkaKB, exeurodiputat basc i integrant de la llista de @JuntsXCat a les europees https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/Wa5zAgc3dS — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

13:31 Preguntada sobre Puigdemont i Comín, Ska Keller ha afirmat que el seu cas és "molt diferent" del de Junqueras perquè el líder d'ERC "volia anar a acatar la constitució". Respecte a la petició dels membres de Lliures per Europa d'entrar al grup dels Verds/ALE, Keller ha reiterat que "primer" han de ser eurodiputats per prendre una decisió.

13:30 Segons Ska Keller, el seu grup ha plantejat aquest tema a la conferència de presidents que reuneix els líders de les principals formacions europees i assegura que insistirà al pròxim president de l'Eurocambra perquè es miri el cas. "El futur president haurà de mirar això perquè es tracta de defensar els drets d'aquells escollits", ha defensat.



13:26 La líder dels Verds europeus, Ska Keller, ha assegurat que veu "molt problemàtic" l'absència d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín a l'Eurocambra el dia de la seva constitució. En una roda de premsa posterior a la sessió plenària, Keller ha lamentat que les autoritats espanyoles no permetessin a un dels membres del seu grup parlamentari, Junqueras, anar al Congrés per acatar la Constitució tal com requeria la JEC per entrar a la llista oficial espanyola d'eurodiputats.

13:22 El PPC veu "pobra" l'assistència a la manifestació d'Estrasburg, que considera una "humiliació". Daniel Serrano assegura que Puigdemont "s'està convertint en una atracció turística" com el Manneken Pis.

13:15 Una trentena de persones concentrades a Estrasburg han hagut de ser ateses pels serveis sanitaris a causa de la calor. Se n'ha fet ressò la periodista de TV3 Dolça Tello. La calor provoca malestar als assitents, que fa més de 4 hores que estan al davant del Parlament d’ #Estrasburg . @SanitarisxRep ha atès una trentena de persones, principalment per mareigs pic.twitter.com/DyhyaPce2h — Dolça Tello Miret (@dolatello) July 2, 2019

13:12 Jordi Cañas: "Avui l'independentisme s'ha disparat un tret al peu". L'eurodiputat de Cs considera un "triomf democràtic" que Puigdemont i Comín no puguin ocupar l'escó d'eurodiputats.

13:11 La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, assenyala que els valors de l'Unió Europa estan en risc "per tots els ciutadans" del continent. Segons ella, s'està posant en "risc" el valor dels vots dels catalans. "Som aquí per defensar els drets polítics de Puigdemont, Comín i Junqueras, però també els nostres drets com a electors", ha determinat Paluzie, també en referència a l'1-O.

13:08 Marina Llansana, vicepresidenta segona d'Òmnium Cultural: "Els drets civils estan amenaçats a tot Europa. Som molts els que no acceptarem que s'alterin les majories parlamentàries democràticament escollides. Mai renunciarem a construir una Europa més forta i que no tingui por de la diversitat".

13:00 Josep Maria Cervera, president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), demana als alcaldes i regidors un "compromís" per arribar a la independència. Especialment després d'alguns pactes "difícils d'entendre" arreu del país després de les eleccions municipals.

13:00 Entre els oradors també hi ha estat Ivo Vajgl, exprimer ministre eslovè, que ha lamentat la situació dels representants independentistes. "Europa està en demolició", han diagnosticat els eurodiputats, que també s'han referit a la crisi dels refugiats, a la resposta de les institucions comunitàries a la crisi econòmica i a les dificultats que impedeixen a Puigdemont, Comín i Junqueras ser al Parlament Europeu.



13:00 Han intervingut representants de diverses famílies polítiques i de diversos països, entre els quals Portugal, França i Eslovènia, a banda d'Irlanda. El missatge més nítid l'ha donat María Matías, representant portuguesa, que ha clamat: "No us deixarem sols ni callarem".

12:58 Una vintena d'eurodiputats han pujat a l'escenari muntat pel Consell per la República a les portes del Parlament Europeu per fer costat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras davant la impossibilitat que fossin aquest dimarts a Estrasburg per la constitució de la cambra comunitària.

12:56 L'eurodiputat irlandès Matt Carthy lamenta la "hipocresia" dels líders europeus amb Catalunya i exigeix que es respectin els drets dels votants https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/QEPRaJBLam — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

12:32 “Falten tres eurodiputats que han obtingut més de dos milions vots”, assenyalen membres del Parlament Europeu que fan costat al procés. “No us deixarem sols i no callarem”, destaca Marisa Matías, eurodiputada portuguesa.

12:32 FOTOS Milers de manifestants independentistes a les portes del Parlament Europeu. Ambient festiu i de protesta per la vulneració dels drets de Puigdemont (@KRLS), @toni_comin i @junqueras. Fotos de Toni Casassas https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/gMLZT83IF6 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

12:18 Representants dels impulsors del manifest de la manifestació d'Estrasburg pugen a l'escenari en l'inici de l'acte polític de la concentració. N'hi ha una trentena, i exigeixen que es respecti el resultat electoral del 26-M i els dos milions de votants que van optar per Puigdemont, Comín i Junqueras.

12:18 Riba denuncia que Tajani li ha negat la paraula quan volia denunciar la situació dels tres electes independentistes. L'eurodiputada d'ERC lamenta el "precedent perillós" que suposa que els estats puguin "manipular" la llista d'electes i l'Eurocambra no intervingui.

11:57 El president de la Generalitat, Quim Torra, exigeix al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que respecti "la veu del poble de Catalunya" i es mostra convençut que Puigdemont, Comín i Junqueras acabaran sent eurodiputats. "Ens en sortirem", acaba el president.

11:37 Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, assegura que estan en joc els drets de tota la ciutadania i, tot i justificar l'absència de Puigdemont per motius de seguretat, avisa l'Estat: "Acabarem guanyant". Josep Costa assegura que el més important és que l'expresident "no perdi la seva llibertat".

11:37 Gonzalo Boye (@boye_g) i @josepcosta arriben a la concentració d'Estrasburg. Ho fan sense Puigdemont (@KRLS), que finalment ha optat per no entrar a França per l'elevat risc de detenció https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/BUC2InTwD2 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:55 VÍDEO El regidor i pallasso Jordi Pesarrodona (@Pesacapsada) també és a la manifestació d'Estrasburg https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/Q4XZL4RuJK — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:31 VÍDEO Un eurodiputat s'alça per protestar pel veto a Puigdemont (@KRLS) , @Junqueras i @toni_comin al Parlament Europeu https://t.co/YdnvJUjoB9 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:31 Avui som a Estrasburg. Ara mateix des del Parlament Europeu. Escolta, Europa!



Gaur Estrasburgon gaude. Orain Europako Parlamentutik. Entzun, Europa!



Hoy estamos en Estrasburgo. Ahora mismo desde el Parlamento Europeo. ¡Escucha, Europa!#OmplimEstrasburg pic.twitter.com/4Y07m9lFqp — CDR Gasteiz 🎗️ (@CDRGasteiz) July 2, 2019

10:18 Milers de persones es concentren a les portes del Parlament Europeu. A dins, la sessió de constitució de l'eurocambra ha durant uns 30 minuts i els eurodiputats s'han emplaçat per demà les 9h, quan s'elegirà el nou president; informa @OriMarch https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/0ttNv7xYLm — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:18 Comença la sessió de constitució del Parlament Europeu. Alguns eurodiputats no s'han aixecat i d'altres s'han posat d'esquena mentre sonava l'himne d'Europa https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/QjKax4Mduy — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:02 La concentració catalana, vista des de l’ascensor de la façana principal del @Europarl_CAT pic.twitter.com/Jrakw2Ki8Q — Ramon Tremosa 🎗🌹 (@ramontremosa) July 2, 2019

09:47 Albert Batet, portaveu parlamentari de JxCat, assegura que el Parlament Europeu no pot estar “al marge” del veto a Puigdemont, Junqueras i Comín. “Europa s’hi juga molt, en el cas català”, ha ressaltat.

09:47 Marina Llansana, representant d’Òmnium, assegura que Europa ha d’entendre que Catalunya “ho tornarà a fer” i que a la ciutadania “no li fa por la repressió”.