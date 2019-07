​Arran penja una pancarta a la Pedrera: «El turisme mata la ciutat»

⚠️ ATENCIÓ ⚠️ Ara mateix som a La Pedrera; el turisme massiu mata els barris, aturem-lo! 👊 #TourismKillsTheCity pic.twitter.com/stA7jJGxD0 — Arran 🃏 (@Arran_jovent) July 2, 2019

L'organització juvenil Arran ha despenjat una pancarta des del terrat de La Pedrera de Barcelona per denunciar el turisme "de masses" a la ciutat. La pancarta, on es podia llegir El turisme mata la ciutat en anglès, ha servit com a tret de sortida de la seva campanya d'estiu, segons han informat, que anirà focalitzada en el model turístic. En aquest sentit, denuncien que es tracta d'un model "insostenible" tant per a la població com per al territori."Continuarem assenyalant un model de turisme dissenyat per enriquir uns pocs i precaritzar a la gran majoria de la població", han avisat, tot afegint que "és la primera acció, però no l'última". Segons han explicat a través d'un comunicat, l'acció ha estat a La Pedrera com a "icona turística" i en ser "un dels espais de la ciutat més massificats".

