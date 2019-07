Torra exigeix a Europa que «respecti la democràcia» i el resultat del 26-M

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha intervingut aquest dimarts a través d'un vídeo en la manifestació independentista que se celebra a les portes del Parlament Europeu per protestar contra el veto a Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. Torra, que s'ha quedat a Barcelona arran del risc d'incendis a Catalunya, ha exigit a Europa que es "respecti la democràcia" i també el resultat de les eleccions del 26-M, en les quals Junts per Catalunya (JxCat) i ERC es van acostar al 50% dels vots."Volem que siguin diputats: Europa és democràcia. Estic segur que ho aconseguirem. Estic segur que seran eurodiputats perquè ho són. Tenen tot el dret a representar-nos", ha recalcat Torra, que ha demanat directament a Antonio Tajani, president del Parlament Europeu i proper al PP espanyol, que permeti la presència de Puigdemont, Comín i Junqueras a l'Eurocambra. Cap dels tres ha pogut ser avui a la constitució de la cambra comunitària, celebrada durant la manifestació independentista.L'expresident de la Generalitat ha parlat abans que ho fessin un grup d'impulsors del manifest, que han pujat a l'escenari per reclamar que es respecti el resultat d'unes eleccions "lliures i democràtiques". "Demanem a les institucions europees que assumeixin la iniciativa de promoure i mediar en el diàleg i la negociació", recalca el manifest, llegit unes hores després que es constatés que Puigdemont no seria a Estrasburg davant del risc de detenció existent, segons els seus advocats

