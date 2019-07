Rebentem els Armaris, el festival de l’Orgull LGBT+ Rural arriba a Olot aquest dissabte

Davant l'església de Sant Esteve d'Olot, on s'hi ha instal·lat un banc de fusta acabat de pintar amb els colors de l'arc de sant Martí, Antoni Boixadós, Meritxell Sempre (Alliberem-nos), Tina Ruiz, tècnica del SAI Garrotxa (Servei d’Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa) i el batlle d’Olot, Pep Berga, han presentat aquest dilluns la segona edició de Rebentem els Armaris , el festival de l’Orgull LGBT+ Rural que organitza l’ Associació Alliberem-nos . El festival omplirà la capital de la Garrotxa de festa i de reivindicació de les onze del matí a les tres de la matinada aquest dissabte, 6 de juliol, amb diversos actes i actuacions a la plaça de l'U d'Octubre, al Casal Marià i a la Sala El Torín.Enguany, Alliberem-nos organitza activitats per a tota la família, xerrades, recital de poesia, màgia i concerts inclusius, perquè el festival vol fer visible el col·lectiu LGBT+ a la comarca i crear un espai de socialització perquè les persones puguin expressar lliurement la seva sexualitat.Aquest festival s’emmarca en el Dia Internacional de l’Orgull LGBT+ (28 de juny) que commemora els disturbis d’Stonwall succeïts fa just 50 anys a Nova York i que van accelerar la mobilització i l'alçament de la població per a reivindicar la igualtat del col·lectiu LGBT+ arreu del món. Una setmana més tard, el dissabte 6 de juliol, la festa de l’Orgull LGBT+ es trasllada a la Garrotxa, amb tota mena d’activitats gratuïtes a la plaça de l’U d’Octubre, al Casal Marià i a la sala El Torín.L’objectiu de la festa és fer visible el col·lectiu LGBT+, que encara avui en dia està molt estigmatitzat a la Garrotxa. Entre altres mesures pendents, cal desplegar, segons Alliberem-nos, la llei catalana contra la LGBTfòbia i posar-se a treballar per eradicar els comportaments homòfobs i trànsfobs, especialment als instituts i als clubs esportius.Rebentem els armaris és un festival que vol apoderar les persones i que s’acceptin tal com són, en definitiva, que no amaguin la seva condició sexual. El festival vol crear un espai de socialització on les persones LGBT+ puguin expressar-se lliurement a la Garrotxa.El dissabte 6 de juliol, a les 11 h, començarà el festival amb activitats per a tota la família a la plaça de l’U d’Octubre fins a les 13 h. A l’Espai Familiar, hi haurà tallers per pintar-se la cara, fabricar imants irisats o tenyir samarretes. Per participar d’aquest últim cal portar-se la samarreta de casa. A les 12 h, en aquest mateix espai, Dolors Arqué explicarà contes inclusius per a tota la família.Les activitats es traslladaran a la tarda al Casal Marià, on s’ha instal·lat l’Espai Aprèn del festival. A les 18 h, Teo Pardo pronunciarà la xerrada “Les experiències trans* com a mirall de les normes de gènere: una mirada feminista a les transidentitats”. Teo Pardo és un activista transfeminista que treballa al SIDA Estudi, una entitat que es dedica a la promoció de l’educació sexual. Tot seguit, a les 19.30 h, el col·lectiu Revers, format per Gemma Arimany i Montse Maestre, oferiran un recital de poesia alliberada.La part més lúdica començarà a partir de les 22 h, a l’Espai Gaudeix, instal·lat a la sala El Torín. El Mag Nani obrirà la programació amb un espectacle de màgia per a adults. Al voltant de la mitjanit Rebentem els Armaris proposa que tothom balli al ritme dels grups Joina i Blackiss i amb la DJ Festuc. Totes les activitats són gratuïtes, excepte els concerts de la nit que tindran taquilla inversa. A l’exterior de la sala s’instal·laran dues foodtrucks, amb opcions sense gluten i per a vegans.El festival serà un punt inclusiu on tothom hi serà benvingut i podrà expressar-se lliurement. És per això que es vetllarà perquè no hi hagi cap símbol homòfob, trànsfob, sexista o racista ni a dalt ni a baix dels escenaris. Els músics i DJs que actuaran a la festa s’han compromès que totes les cançons que sonaran seran respectuoses amb la diversitat.Rebentem els armaris és una festa organitzada per Alliberem-nos, l’associació LGBT+ de la Garrotxa, amb el suport l’Institut de Cultura de l’Ajuntament d’Olot i del Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectivosexual i de Gènere de la Garrotxa.

