Un «acord de país» entre ERC i JXCat fa Noemí Llauradó presidenta de la Diputació de Tarragona

ERC i Junts per Catalunya pacten i fan presidenta de la Diputació de Tarragona la republicana Noemí Llauradó, vicepresidenta del govern municipal de Reus. Els dos grups han arribat a un "acord de país" per tirar endavant un govern independentista al capdavant de l'ens supramunicipal. El govern de la Diputació, que es constitueix aquest mateix dimarts, estarà format per 11 consellers d'ERC i 8 de JxCat. A l'oposició hi queden PSC amb 7 i Cs, amb només un.Aquest matí, des de la Sala Santiago Costa del Palau de la Diputació, les dues formacions han presentat aquest "acord de país" que servirà per tenir "més força per tirar endavant amb la correlació dels objectius que marquen les institucions catalanes".Àngel Xifré, responsable de política municipal d'ERC al Camp de Tarragona, i Lluís Soler, membre de l'executiva del PDECat i alcalde de Deltebre, han desgranat com es repartiran les responsabilitats a l'ens supramunicipal. Aquest acord es basa que ERC obté la presidència de la Diputació i dues vicepresidències (la tercera i la quarta), a més de la presidència de quatre àrees estratègiques. Per la seva banda, Junts assolirà la primera i la segona vicepresidència i també la presidència de quatre àrees.En base a aquest acord, s'ha fet "un repartiment de les àrees estratègiques al 50% entre les dues formacions". En aquest sentit, els republicans s'encarregaran de Recursos Humans i Serveis Interns, Patronat de base, Servei d'Assistència al Territorial (SAT) i del Servei d'Assistència Municipal (SAM). JxCat serà el responsable d'Economa i Hisenda, Coneixement i Qualitat, Servei d'Assistència al ciutadà i del Patronat de Turisme.Segons les dues formacions sobiranistes, aquest pacte "és una mostra d'unitat" per tirar endavant les qüestions de país.

