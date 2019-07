Els advocats de Puigdemont situen com a prioritat que no «perdi la llibertat»

Carles Puigdemont ha optat no assistir a la constitució del Parlament Europeu d'aquest dimarts a Estrasburg davant les traves de la justícia i la possibilitat de ser detingut, segins assenyalen diverses fonts a. El detonant de la decisió va gestar-se ahir a la tarda, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), amb seu a Luxemburg, va desestimar les mesures cautelars per tal que l'expresident de la Generalitat i Toni Comín, tots dos escollits com a eurodiputats en les eleccions del 26-M. Tot i admetre a tràmit el recurs dels dos dirigents, es van rebutjar unes cautelars encaminades al fet que prenguessin possessió d'un escó ja vetat per Espanya.Gonzalo Boye i Josep Costa, membres de l'equip de defensa de l'expresident, ha pujat a l'escenari situat a les portes del Parlament Europeu per justificar l'absència. La prioritat, ha dit Costa, és que Puigdemont "no perdi la llibertat". "Ell no es rendirà i ningú s'ha de rendir", ha recalcat el vicepresident del Parlament, mentre que Boye ha indicat que estan en joc els drets de tota la ciutadania. "S'han rigut moltes vegades de nosaltres, però acabarem guanyant", ha recalcat l'advocat de l'expresident.Puigdemont segueix els esdeveniments des de Kehl, la ciutat alemanya més propera a França que hi ha. De fet, es troba a només quinze minuts en cotxe de l'escenari de la manifestació en marxa a les portes del Parlament Europeu. L'expresident, segons les fonts consultades, ha valorat tots els escenaris. Ahir es va desplaçar des de Brussel·les en tren cap a Alemanya. Les opcions de ser detingut han crescut a mesura que passaven les hores i s'ha optat per minimitzar els riscos."Era molt difícil que s'admetés a tràmit i encara més que es concedissin cautelars. Estem preparats per la vista que se celebrarà properament: la representació de milions de votants està en joc, i també el futur de la UE com a espai de democràcia exemplar", va reflexionart Puigdemont després de conèixer la decisió. "Les cautelars eren la forma més ràpida de restaurar els eurodiputats electes en els seus drets i ara ens centrarem en el fons de la causa, que planteja qüestions de fons", va afegir Boye, estratega jurídic internacional principal de l'expresident de la Generalitat i que aquest dimarts té previst ser a Estrasburg coincidint amb la manifestació independentista.França és, de fet, un dels països on Puigdemont no ha estat des que va iniciar el periple a l'exili. L'expresident era conscient que Pablo Casado, líder del PP, ja li havia demanat a Pedro Sánchez que tornés a emetre una ordre de detenció europea si l'expresident de la Generalitat viatja a França. "Això no és Bèlgica o Alemanya", sostenia Casado aquest diumenge. En aquests dos països, el mecanisme d'extradició que van posar en marxa l'Audiència Nacional, primer, i el Suprem, després, va fracassar. Sobretot després que el tribunal d'Schleswig-Holstein descartés entregar el líder de JxCat per rebel·lió L'entorn de l'expresident va difondre durant la tarda de dilluns que podia existir una operació policial destinada a detenir-lo sense necessitat d'euroordre i basada en la col·laboració existent entre les forces de seguretat de l'Estat i les franceses. La manca de presència de dirigents de primera fila governamentals a Estrasburg -començant pel president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó- ja feien pensar que el líder de JxCat no compareixeria a la ciutat francesa, seu també del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).Milers de ciutadans independentistes s'han desplaçat des de Catalunya per protestar davant les portes del Parlament Europeu contra la decisió de vetar Puigdemont, Comín i Oriol Junqueras, aquest últim empresonat a Soto del Real. Vuintanta autocars, dos vols xàrter i centenars de transports privats han servit per arribar a Estrasburg, on ahir a la tarda ja s'hi notava la presència dels manifestants. La concentració serveix, a banda, per exigir l'alliberament dels presos polítics, alguns dels quals en situació de privació de llibertat preventiva des del 16 d'octubre del 2017.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor