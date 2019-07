El govern espanyol demana al TSJC tancar les delegacions de la Generalitat a Berlín, Londres i Ginebra

El ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha demanat aquest dilluns que les delegacions del Govern de Berlín, Londres i Ginebra "paralitzin la seva activitat", segons ha informat El Periódico , per "infringir de forma evident amb la seva activitat, entre d'altres, un títol competencial i exclusiu de l'Estat, com les relacions internacionals". El Ministeri ho ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través de l'Advocacia de l'Estat.L'advocacia de l'Estat denuncia que el restabliment d'aquestes oficines de la Generalitat en aquestes ciutats té "una finalitat institucional com és el de la creació d'una estructura d'estat al servei d'un projecte de transició nacional de caràcter secesionista inconstitucional", i que existeix un "greu prejudici" cap a la política exterior espanyola, segons El Periódico

