Doc'sNoctàmbuls: cinema a la fresca amb denominació d'origen Barcelona

Què? Cicle Doc'sNoctàmbuls

Quan? Divendres 5, 12, 19 i 26 de juliol

Hora? 20.30

On? Jardins de Laribal, darrere del Museu Etnològic i de Cultures del Món

Preu? Gratuït. No cal reservar

Les pel·lícules del Doc'sNoctàmbuls 2019



Divendres, 5 de juliol

Cola, Colita, Colassa (Oda a Barcelona)

de Ventura Pons (2016)

Durada: 70 min



Una de les grans fotògrafes de la Catalunya del segle XX inspira un film en el que parla dels escriptors, periodistes, músics, polítics i gent anònima que ha retratat amb molt de talent i amb molt d'amor, matèria primera inseparable del seu art fotogràfic. L'escoltareu rememorar amb les seves amigues (entre les quals Núria Feliu, Teresa Gimpera, Maruja Torres o Rosa Regàs) la Barcelona dels últims anys del franquisme.





Divendres, 12 de juliol

Ocaña, retrat intermitent

de Ventura Pons (1978)

Durada: 85 min



Va ser un dels títols més populars de la primera filmografia de Ventura Pons. I és que el personatge, un pintor que vivia a la plaça Reial, havia aixecat expectació a la Barcelona dels anys 70. Desafiava la Llei de Perillositat Social, que reprimia els homosexuals entre d'altres col·lectius, passejant-se vestit de dona per la Rambla. Ocaña va convertir la seva pròpia vida en una obra d'art, en una mena de performance vital que Ventura Pons va retratar per donar a conéixer el personatge a les generacions posteriors.





Divendres, 19 de juliol

L'home del metro

de Joan Vall (2014)

Durada: 104 min



Diverses generacions de barcelonins encara entren a l'andana del Passeig de Gràcia de la L3 del metro esperant escoltar la veu potentíssima d'en Ramon cantant una ària d'òpera. Perquè ell, que no era cap rodamón sinó un artista vocacional, es va passar mig segle cantant al metro. Qui era aquest home que ningú no coneixia però que a la vegada era extraordinàriament popular? S'ho va preguntar en Joan Vall i, per tal d'explicar-ho, va fer una pel·lícula sobre un personatge que sí, es mereixia ser recordat.





Divendres, 26 de juliol

El taxista ful

de Jo Sol (2005)

Durada: 90 min



Potser algun cop vau fer servir els seus serveis però no ho sabeu... I és que el protagonista d'aquest film es dedicava a robar taxis, exercir de taxista durant la nit i deixar els vehicles allà on els havia trobat en acabar. Sí, va acabar detingut. Sort que va trobar un amic. Un director singular, enamorat de les històries diferents, ens explica la d'aquest taxista que, de fet, no ho era.



En un estiu d'onades de calor, el cinema a la fresca és una de les millors opcions. Un any més, el Museu Etnològic i de Cultures del Món organitza el Doc'sNoctàmbuls , un cicle de documentals amb Barcelona i la seva gent com a protagonistes els divendres de juliol.Des del Museu Etnològic i de Cultures del Món tenen molt clar que l'antropologia i el cinema tenen més a veure del què sembla. “El setè art és una molt bona manera de representar històries quotidianes que expliquen l’antropologia des de la nostra realitat”, expliquen.Ja és la quarta edició del Doc'sNoctàmbuls , una cita amb les ciències socials i les arts cinematogràfiques que té com a escenari un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, els Jardins de Laribal, una fresca zona verda que s'estén darrere del Museu Etnològic i de Cultures del Món al seu equipament del Parc Montjuïc.Totes les sesssions del Doc'sNoctàmbuls són gratuïtes i no cal reservar plaça. La cita? Cada divendres de juliol a les 20.30. Amb el lema “Les arrels de Barcelona” des de la mirada dels seus personatges, cadascuna de les quatre sessions parlaran d'uns personatges, coneguts o anònims però sempre especialment interessants, que han viscut a la capital catalana en els últims 50 anys.Els documentals són obra de cineastes de primera: Ventura Pons per partida doble, Joan Vall i Jo Sol. Cada sessió comptarà amb els comentaris de Carles Mir, crític, productor i guionista, un autèntic pou de coneixements cinematogràfics.

