​L'exalcalde de Villena, investigat per impedir la celebració d'actes taurins al municipi

L'exalcalde de Villena (l'Alt Vinalopó) Francisco Javier Esquembre ha estat citat el pròxim dia 10 de setembre, pel jutjat de primera instància i instrucció número 2 de la localitat, a declarar com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació després de la querella presentada contra ell per la Fundación del Toro de Lidia (FTL) "per impedir la celebració de festejos taurins", segons informa el Diari la Veu La fundació ha informat, a través d'un comunicat, que "l'exalcalde està sent investigat per un presumpte delicte de prevaricació, després dels múltiples pronunciaments judicials que van determinar d'una manera rotunda que l'Ajuntament de Villena no podia prohibir ni impedir la celebració de festeigs taurins en la seva localitat"."Malgrat les resolucions favorables obtingudes en els tribunals per l'FTL en els anys 2016, 2017 i 2018, l'aleshores alcalde de Villena va continuar denegant les peticions realitzades per la fundació amb la Peña Cultural Taurina Villenense, motiu pel qual l'entitat es va veure obligada a presentar el 2018 una querella per prevaricació", expliquen.Sobre aquest tema, el president de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha manifestat que encara que hagueren "preferit que simplement es feren bous després de la primera de les tres sentències favorables, per descomptat, l'FTL no es detindrà mai", i asseguren que arribaran "sempre fins al final. A Villena com a Olot, allà on es conculque la llei impedint la celebració d'una activitat cultural".Per part seva, el president de la Peña Cultural Taurina Villenense, Miguel Ortuño, ha asseverat que senten que "la tornada dels bous a Villena està cada vegada més a prop". "Queda poc perquè concloguen aquests anys en què hem hagut de desplaçar-nos per a poder assistir a la celebració d'un espectacle legal", ha considerat.La Fundación del Toro de Lidia recorda que el recorregut judicial sobre aquest assumpte es va iniciar el 2016 "davant la negativa de l'Ajuntament de Villena a realitzar una correguda de bous per considerar 'que els espectacles taurins tenen connotacions negatives i no convé associar-los al municipi'".El Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ), prossegueixen, va dictaminar que l'Ajuntament mancava de competència tant per a autoritzar o denegar la celebració d'espectacles taurins com per a qüestionar els trets jurídics que defineixen la tauromàquia com a bé d'interés cultural i va condemnar al consistori a abonar les costes del procediment.Un any més tard i davant la mateixa situació, una nova resolució judicial va insistir que "sent la tauromàquia un patrimoni cultural digne de protecció en tot el territori nacional, el municipi de Villena no constitueix una excepció a aquesta màxima establida legalment; i atés que els poders públics han d'exercir una acció de salvaguarda de la tauromàquia, l'Ajuntament de Villena també es troba compromès dins de tal exigència legal" i el va condemnar de nou a les costes.El 2018, i davant les dues últimes resolucions judicials en contra de la negativa de l'Ajuntament, es va sol·licitar de nou la plaça de Bous de Villena per realitzar una correguda de bous. En aquest cas, el consistori no va denegar la sol·licitud explícitament però sí per silenci administratiu.El tribunal en aquesta ocasió va condemnar l'Ajuntament de Villena basant-se en la jurisprudència generada pels procediments anteriors interposats per l'FTL i va afegir que el silenci administratiu, perquè no van donar raons per a negar la sol·licitud, col·loca a la part demandant "en la més absoluta indefensió", tancant així també aquesta postura del consistori."En paral·lel, i donada l'actitud arbitrària de Francisco Javier Esquembre que continua impedint la celebració d'un espectacle taurí a Villena, l'FTL inicia un procediment per la via penal que és admès a tràmit el 28 de maig del 2019 i sobre el qual hui coneixem que el jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Villena aprecia que existeixen indicis d'un presumpte delicte de prevaricació".

