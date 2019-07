Puigdemont és a Alemanya i valora amb els seus advocats si creuar a França

L'expresident Carles Puigdemont és a Alemanya i està valorant amb els seus advocats si creuar a França per participar aquest dimarts a la manifestació "Omplim Estrasburg" davant del Parlament Europeu.Segons ha confirmat l'advocat de Puigdemont Gonzalo Boye a l'ACN, en aquests moments encara "no han decidit" si entrar a França perquè el risc d'una detenció és "molt elevat". "Estem fent les últimes valoracions", ha afirmat, indicant que tenen informacions fiables que hi ha "policia espanyola esperant" per detenir Puigdemont si trepitja territori francès.Segons l'advocat, els agents espanyols poden arrestar el líder de JxCat si França els permet actuar.

