Puigdemont és a Alemanya i estudia arribar al Parlament Europeu

12:18 Riba denuncia que Tajani li ha negat la paraula quan volia denunciar la situació dels tres electes independentistes. L'eurodiputada d'ERC lamenta el "precedent perillós" que suposa que els estats puguin "manipular" la llista d'electes i l'Eurocambra no intervingui.

11:57 El president de la Generalitat, Quim Torra, exigeix al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que respecti "la veu del poble de Catalunya" i es mostra convençut que Puigdemont, Comín i Junqueras acabaran sent eurodiputats. "Ens en sortirem", acaba el president.

11:37 Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, assegura que estan en joc els drets de tota la ciutadania i, tot i justificar l'absència de Puigdemont per motius de seguretat, avisa l'Estat: "Acabarem guanyant". Josep Costa assegura que el més important és que l'expresident "no perdi la seva llibertat".

11:37 Gonzalo Boye (@boye_g) i @josepcosta arriben a la concentració d'Estrasburg. Ho fan sense Puigdemont (@KRLS), que finalment ha optat per no entrar a França per l'elevat risc de detenció https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/BUC2InTwD2 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:55 VÍDEO El regidor i pallasso Jordi Pesarrodona (@Pesacapsada) també és a la manifestació d'Estrasburg https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/Q4XZL4RuJK — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:31 VÍDEO Un eurodiputat s'alça per protestar pel veto a Puigdemont (@KRLS) , @Junqueras i @toni_comin al Parlament Europeu https://t.co/YdnvJUjoB9 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:31 Avui som a Estrasburg. Ara mateix des del Parlament Europeu. Escolta, Europa!



Gaur Estrasburgon gaude. Orain Europako Parlamentutik. Entzun, Europa!



Hoy estamos en Estrasburgo. Ahora mismo desde el Parlamento Europeo. ¡Escucha, Europa!#OmplimEstrasburg pic.twitter.com/4Y07m9lFqp — CDR Gasteiz 🎗️ (@CDRGasteiz) July 2, 2019

10:18 Milers de persones es concentren a les portes del Parlament Europeu. A dins, la sessió de constitució de l'eurocambra ha durant uns 30 minuts i els eurodiputats s'han emplaçat per demà les 9h, quan s'elegirà el nou president; informa @OriMarch https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/0ttNv7xYLm — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:18 Comença la sessió de constitució del Parlament Europeu. Alguns eurodiputats no s'han aixecat i d'altres s'han posat d'esquena mentre sonava l'himne d'Europa https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/QjKax4Mduy — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

10:02 La concentració catalana, vista des de l’ascensor de la façana principal del @Europarl_CAT pic.twitter.com/Jrakw2Ki8Q — Ramon Tremosa 🎗🌹 (@ramontremosa) July 2, 2019

09:47 Albert Batet, portaveu parlamentari de JxCat, assegura que el Parlament Europeu no pot estar “al marge” del veto a Puigdemont, Junqueras i Comín. “Europa s’hi juga molt, en el cas català”, ha ressaltat.

09:47 Marina Llansana, representant d’Òmnium, assegura que Europa ha d’entendre que Catalunya “ho tornarà a fer” i que a la ciutadania “no li fa por la repressió”.

09:40 Marta Vilalta, portaveu d’ERC, denuncia la “situació d’injustícia” pel veto a Puigdemont, Comín i Junqueras. Demana “plantar cara” a nivell social i polític i agraeix la presència de les persones desplaçades a Estrasburg.

09:38 Els voluntaris de l'@assemblea i organitzadors del vol, Jordi Alsina i Josep Aldabó, i alguns dels passatgers expliquen perquè assisteixen a la mobilització a Estrasburg https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/hwWExp1EX1 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

09:32 Paluzie assegura que la ciutadania mobilitzada “és la força” del moviment independentista, i assenyala que la decisió de Puigdemont sobre venir o no a Estrasburg es basa en l’anàlisi de diferents “escenaris”, inclosa la detenció.

09:22 La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, lamenta que Europa no “respecti” més de dos milions de vots, i celebra que la manifestació pugui suposar un “crit d’alarma” per a les institucions europees. Posa de manifest que els conflictes polítics s’han de resoldre “amb diàleg i no amb violència”.

09:19 El conseller també ha trobat “comprensible” que Puigdemont i Comín no vinguin a Estrasburg per “temor a ser apresats” per la policia. “El problema principal és que s’han vulnerat els drets dels diputats”, ha insistit.

09:19 “Creiem en un Parlament Europeu sobirà més enllà de les traves burocràtiques dels estats”, ha destacat Bosch. Segons ell, ja ha “acabat” la visió segons la qual el procés és un “afer intern”. “Han de primar els vots dels ciutadans”, ha remarcat.

09:08 El conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, ressalta la presència de “milers” de manifestants en protesta a la “no-presència” de Puigdemont, Junqueras i Comín. “Des del Govern, ens posicionem molt clarament pels drets democràtics que han estat vulnerats”, ha destacat Bosch.

09:06 VÍDEO Càntics de "Puigdemont, president, et volem al Parlament" entre els manifestants independentistes a Estrasburg. Informa @OriMarch des de la capital alsaciana https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/5QIbfKzBxq — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

09:02 Un pont proper al Parlament Europeu, ple de manifestants independentistes. A les 10h comença la sessió de constitució de l'Eurocambra, on no podran assistir ni Puigdemont (@KRLS), ni @toni_comin ni @junqueras https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/ZOKe8KeIFK — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

08:59 Centenars de persones es concentren a les portes del Parlament Europeu per denunciar la vulneració dels drets de Puigdemont (@KRLS), @toni_comin i @junqueras. Informa @OriMarch des d'Estrasburg https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/wwd7POHN93 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

08:46 VÍDEO Crits de "Puigdemont, el nostre president" a les portes del Parlament Europeu. Informa @OriMarch des d'Estrasburg https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/zJZXXn7UHL — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

08:30 Puigdemont és a Alemanya i valora amb els seus advocats si creuar a França. L'advocat Gonzalo Boye assegura que el risc d'una detenció és "molt elevat" perquè hi ha policia espanyola.

08:25 Ja ho tenim, això! Almenys el bus per anar a Estrasburg és unitari... pic.twitter.com/0lUWUzayX4 — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) July 2, 2019

08:23 Direcció a #Estrasburg a defensar els nostres vots i molts il.lusionats de poder abraçar @KRLS i @toni_comin pic.twitter.com/LItRUxh6Ay — Sergi Sabrià (@sergisabria) July 2, 2019

08:19 Excelente clima en Estrasburgo sol y mucha gente pic.twitter.com/dKvynGFb0w — Gonzalo Boye (@boye_g) July 2, 2019

08:19 VÍDEO Crits de "llibertat presos polítics" a les portes del Parlament Europeu. Informa @OriMarch des d'Estrasburg https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/bECxnpA3k9 — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

08:19 La presència de Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí està prevista en el programa de la manifestació "Omplim Estrasburg", que comença oficialment a partir de les 12 del migdia. "Avui els carrers d'Estrasburg parlen català, però sobretot parlen demòcrata", ha indicat l'expresident, afirmant que "n'hi ha que voldrien els carrers buits, silents, resignats".

08:17 L'expresident català i eurodiputat electe de Lliures per Europa, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimarts que l'independentisme català omplirà Estrasburg. "Que ho tinguin clar els nostres il·lusos perseguidors: no ens rendirem", ha afirmat Puigdemont en una piulada a primera hora del matí, davant de la incògnita sobre si apareixerà o no al Parlament Europeu a Estrasburg, França.

08:14 Aquest serà l'escenari principal de la manifestació, al costat del Parlament Europeu. Ja hi ha concentrats desenes d'independentistes; informa @OriMarch des d'Estrasburg https://t.co/cEKI8leN6x pic.twitter.com/e4TQsBopqz — NacióDigital (@naciodigital) July 2, 2019

08:13 Puigdemont troba el camí cap a Estrasburg ple d'entrebancs. Centenars de manifestants independentistes ja són a la ciutat francesa per denunciar el veto als electes de JxCat i ERC, que esgoten les opcions per exercir el càrrec amb la incògnita de la presència de l'expresident. Informa Oriol March des d'Estrasburg.

08:13 La justícia europea rebutja que Puigdemont i Comín ocupin provisionalment l'escó a Estrasburg. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha desestimat el recurs del cap de files de JxCat i el seu número dos, Toni Comín, en el qual reclamaven mesures urgents per aconseguir que es reconegui la seva elecció.