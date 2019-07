Un incendi virulent crema una fàbrica de banyeres a Cervera

Fi prealerta pla #PROCICAT per l'incendi indústria a #Cervera un cop els @bomberscat han controlat el foc https://t.co/G7wFAgj43a — Protecció civil (@emergenciescat) July 2, 2019

Les dotacions de #bomberscat s'aniran retirant i quedaran a lloc dos camions d'aigua per acabar d'extingir el foc.

📷 Fins a Cervera també s'hi ha desplaçat el #GROS (Grup Operatiu de suport) de #bombercat pic.twitter.com/ukaiN1TtKc — Bombers (@bomberscat) July 2, 2019

Els Bombers han donat per controlat aquest matí a les 7.07 hores l'espectacular incendi d'una indústria de fabricació de piscines d'hidromassatge iniciat dilluns a la tarda a Cervera. La nau, ubicada a l'avinguda del Pla d'Urgell, ha cremat totalment i els efectius no han pogut accedir al seu interior. És possible que pugui anar fumejant durant força estona.El lateral i la coberta d'una nau veïna ha patit danys, però els Bombers han pogut evitar que l'incendi es propagués a l'interior. A més, també ha calgut apagar vegetació del voltant de les naus.En el moment de l'incendi, a l'interior de l'empresa cremada hi havia activitat, però els treballadors van desallotjar les instal·lacions ells mateixos i no hi ha ferits. Protecció Civil va recomanar tancar portes i finestres per no respirar el fum i va posar en prealerta el pla Procicat, que ja ha quedat desactivat.En el dispositiu d’extinció han treballat 18 dotacions dels Bombers. També es van activar mitjans aeris per actuar sobre la vegetació afectada, però finalment no van poder treballar a causa de la gran columna de fum. Al voltant de les 21.30 hores, van poder confinar les flames a l’empresa on es va originar l’incendi i, aquest matí l’han donat per controlat. En aquests moments continuen treballant en les tasques d’extinció set dotacions dels bombers.A lloc també es van desplaçar unitats de les ADF de la zona, quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb caràcter preventiu, Policia Local i sis patrulles dels Mossos d’Esquadra per fer control d’accessos.Protecció Civil va posar en prealerta el pla Procicat per aquest incendi i, d’acord amb Bombers de la Generalitat, van recomanar a la població de Cervera que tanqués portes i finestres per evitar molèsties a causa del fum. La prealerta ja ha acabat un cop els Bombers han controlat el foc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor