EN DIRECTE La constitució del Parlament Europeu i la manifestació a Estrasburg

08:17

L'expresident català i eurodiputat electe de Lliures per Europa, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimarts que l'independentisme català omplirà Estrasburg. "Que ho tinguin clar els nostres il·lusos perseguidors: no ens rendirem", ha afirmat Puigdemont en una piulada a primera hora del matí, davant de la incògnita sobre si apareixerà o no al Parlament Europeu a Estrasburg, França.