Persecució policial pels carrers del centre de Granollers

Persecució policial aquest dilluns al vespre pels carrers de Granollers. Un vehicle no logotipat de la Policia Local de l'Ametlla del Vallès ha perseguit pel centre de la capital del Vallès Oriental un vehicle amb matrícula francesa al qual estaven fent un seguiment i que hauria fugit.Durant la persecució els dos vehicles han corregut a gran velocitat per carrers com Torras i Bages. Finalment, la policia local granollerina ha aconseguit aturar el sospitós, que ha quedat detingut per conducció temerària i està ingressat a l'Hospital de Granollers.La persecució ha provocat un gran enrenou a Granollers i ha generat dos ferits lleus: una dona que ha patit un atac d'ansietat i un home que ha resultat ferit al saltar per esquivar els dos cotxes.S'investiga per què el conductor detingut ha fugit de la policia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor