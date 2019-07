Els governs de la UE intenten avui acordar el repartiment de càrrecs

Bloqueig a la Unió Europa. Les negociacions pel repartiment d'alts càrrecs s'enroca i el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha optat per suspendre la cimera fins demà, dimarts, a les onze del matí. El principal bloqueig per pactar un paquet de noms està en el del successor de Juncker al capdavant de la Comissió Europea.El Partit Popular Europeu (PPE), el més votat a les eleccions europees, es resisteix a cedir-la als socialistes , que compten amb el suport dels liberals perquè sigui el seu candidat, l'holandès Frans Timmermans, qui succeeixi Juncker. Els 28 han reprès les converses aquest dilluns al matí, després que l'intent de tancar un acord de forma consensuada no hagi estat possible de matinada. De nou, però, sense èxit. Demà, nou round.Mentre que la cancellera Angela Merkel s'havia obert a una proposta que plantejava Timmermans per a la presidència de la Comissió, el PPE s'ha revoltat en contra del pla. Fins i tot aquest matí l'eurocomissari alemany de la CDU Günther H. Oettinger ha expressat a les xarxes socials les seves "reserves" sobre Timmermans. "Els democratacristians han guanyat les eleccions europees", ha reivindicat.El president francès, Emmanuel Macron, ha carregat durament contra el bloqueig en les negociacions i ha arribat a parlar de "fracàs". "No s'ha trobat cap resultat, donem molt mala imatge a Europa", ha dit als periodistes Macron, que ha admès que ningú pot estar "satisfet" després del fiasco de les prop de 18 hores de converses infructuoses.Segons ha explicat el francès, de la família liberal, hi ha problemes "extremadament profunds", com ara les divisions polítiques internes en la família dels populars europeus però també la "divisió geogràfica". "El que manca a la taula és el sentiment i el deure de defensar l'interès general europeu", ha dit sense fer menció a cap país en concret."Cal tornar amb escenaris concrets i preparats", ha dit Macron, que confia que cal "moure's" i acostar posicions perquè pugui haver-hi un acord "en algunes hores" a partir de les 11 del matí de dimarts, quan tornaran a reunir-se.Fonts diplomàtiques del Consell recorden que fa cinc anys hi va haver fins a tres cimeres per acordar el repartiment de càrrecs. "Encara tenim temps", asseguren, si bé reconeixen la dificultat d'obtenir una majoria entre estats i Eurocambra per nomenar al president de la Comissió Europea.Per altra banda, també hi ha hagut països, com Itàlia, que s'han mostrat contraris a què la proposta s'ideés als marges de la cimera entre els líders d'alguns estats, que van coincidir al G20 a Osaka, el Japó, abans de la cimera a Brussel·les."M'ha deixat perplex", ha admès en sortir de la trobada aquest dilluns a mig matí el primer ministre italià Giuseppe Conte, que ha matisat que el seu problema era el procediment i no el nom de Timmermans, que és una persona "de valor i gran experiència".Fonts diplomàtiques europees asseguren que Tusk també va quedar "sorprès" pel pla d'Osaka i era "escèptic" sobre les seves possibilitats d'èxit per les seves "debilitats" en l'equilibri geogràfic, de gènere i també polític.A més, es queixen que els estats involucrats en l'acord li van assegurar que hi hauria una "àmplia majoria" entre els socis europeus per donar-hi suport i que les hores prèvies a la cimera es va revelar que un sector del PP europeu no hi estava d'acord.Tot i això, fonts diplomàtiques europees afirmen que durant la reunió de diumenge i dilluns s'han posat "molts noms sobre la taula" per veure quina combinació podria obtenir una majoria.El primer ministre de Croàcia, Andrej Plenkovic, també ha confirmat que la proposta que planteja l'holandès Timmermans per a la presidència de la Comissió "no ha estat l'única damunt la taula".

