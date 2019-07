FOTO Puigdemont, preparat per a la manifestació d'Estrasburg

Molt feliç de trobar-me amb la gent que ha vingut del nostre país a defensar els drets dels ciutadans europeus. Gràcies immenses per haver vingut a fer-nos costat. @junqueras @toni_comin #FreeTothom pic.twitter.com/WQBAWYRQ8a — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de juliol de 2019

El president de la Generalitat a l'exili Carles Puigdemont ha penjat una enigmàtica fotografia al seu compte de Twitter on agraeix totes aquelles persones que s'han mobilitzat per a participar en la manifestació de demà a Estrasburg.Tot i això, Puigdemont no aclareix on ha estat presa aquesta fotografia ni si acabarà viatjant a la ciutat francesa per a unir-se a la mobilització independentista. En la imatge es pot veure que l'autocar prové de Lleida. En la piulada ha citat a Oriol Junqueras i Toni Comín, escollits eurodiputats amb ell.El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha desestimat aquest dilluns a la tarda la petició de Carles Puigdemont i Toni Comín per aplicar mesures cautelars que els permetessin prendre possessió provisionalment del seu escó al Parlament Europeu aquest dimarts. L'expresident i l'exconseller a l'exili havien demanat divendres aquestes mesures i aquest dilluns al matí havien estat admeses a tràmit. A més, aquest dilluns han sol·licitat ser inclosos en la qüestió prejudicial que ha elevat el Tribunal Suprem al mateix TJUE sobre si Oriol Junqueras ha de ser alliberat per acudir a l'Europarlament, i que està pendent de resposta.

