L'independentisme protesta al Parlament Europeu contra el veto a Puigdemont, Junqueras i Comín

Centenars de manifestants independentistes ja són a les portes del Parlament Europeu per protestar contra el veto a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín. La concentració, convocada pel Consell per la República, omple part del passeig que porta cap a l'Eurocambra, que avui celebra la sessió constitutiva. Una sessió on no hi poden ser els tres dirigents independentistes com a eurodiputats electes perquè la Junta Electoral Central (JEC) va deixar vacants les seves places . La gran incògnita és si Puigdemont farà acte de presència: de moment és a Alemanya i valora, amb els seus advocats, creuar la frontera a França, un país on no ha estat des que és a l'exili.Els manifestants han arribat amb vuitanta autobusos des de Catalunya, dos vols xàrters i transport privat. El PDECat, Junts per Catalunya (JxCat) i ERC hi han enviat representants, així com també ho ha fet el Govern. L'executiu de Quim Torra, absent per la situació de risc d'incendis al país, està representat pel conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, i també per Mariàngela Vilallonga, titular de Cultura.Part dels concentrats, que també demanen la llibertat dels presos polítics, ja van passejar estelades i llaços grocs per la capital d'Alsàcia, on també hi desfilen eurodiputats de tots els països de la Unió Europea (UE) per prendre possessió de l'escó. La capacitat hotelera de la ciutat s'ha posat a prova amb una jornada en què l'independentisme, després de manifestar-se a Brussel·les i a Madrid, ha portat les mobilitzacions a Estrasburg, un dels pilars de l'Europa institucional.La concentració se celebra un dia després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), amb seu a Luxemburg, decidís admetre a tràmit el recurs de Puigdemont i Comín, per bé que en va rebutjar les mesures cautelars que reclamaven els dos eurodipitats electes per prendre possessió de l'escó. "Era molt difícil que s'admetés a tràmit i encara més que es concedissin cautelars. Estem preparats per la vista que se celebrarà properament: la representació de milions de votants està en joc, i també el futur de la UE com a espai de democràcia exemplar", va reflexionar l'expresident."Les cautelars eren la forma més ràpida de restaurar els eurodiputats electes en els seus drets i ara ens centrarem en el fons de la causa, que planteja qüestions de fons", va afegir Gonzalo Boye, estratega jurídic internacional principal de l'expresident de la Generalitat i que aquest dimarts té previst ser a Estrasburg coincidint amb la manifestació independentista. França és, de fet, un dels països on Puigdemont no ha estat des que va iniciar el periple a l'exili. L'expresident era conscient que Pablo Casado, líder del PP, ja li havia demanat a Pedro Sánchez que tornés a emetre una ordre de detenció europea si l'expresident de la Generalitat viatja a França."Això no és Bèlgica o Alemanya", sostenia Casado aquest diumenge. En aquests dos països, el mecanisme d'extradició que van posar en marxa l'Audiència Nacional, primer, i el Suprem, després, va fracassar. Sobretot després que el tribunal d'Schleswig-Holstein descartés entregar el líder de JxCat per rebel·lió . L'entorn de l'expresident va difondre durant la tarda de dilluns que podia existir una operació policial destinada a detenir-lo sense necessitat d'euroordre i basada en la bona col·laboració existent entre les forces de seguretat de l'Estat i les franceses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor