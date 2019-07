Estrasburg amb tres menys

Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras no seran avui a la constitució del Parlament Europeu a Estrasburg. Diana Riba, d'ERC, serà l'única diputada independentista que podrà ocupar el seu escó. El Tribunal Suprem no va permetre a Junqueras recollir la seva acta i ahir, a bona hora!, va preguntar al Tribunal de Justícia de la UE si l'havia d'autoritzar a viatjar a l'Eurocambra.L'alta instància de la justícia comunitària, el TJUE, ja va afirmar que no tocava prendre mesures cautelars perquè Puigdemont i Comín ocupessin l'escó, tal com pretenia el seu advocat Gonzalo Boyé. El lletrat estava convençut - ho va explicar en un acte de l'ANC de Vidreres - que pesaria més la publicació de la condició d'eurodiputats al BOE que no pas la decisió de la Junta Electoral de no acreditar-los. En tot cas, caldrà veure quina és la posició definitiva del Tribunal, que afirma que es pronunciarà en pocs dies, davant el tarannà restrictiu de les institucions espanyoles.Però avui Junqueras no serà a Estrasburg i és difícil que hi siguin Puigdemont i Comín, atès el risc que el Suprem pugui activar una nova euroordre i demanar a les autoritats franceses, avesades a la col·laboració amb Espanya en matèria de Justícia, que els detinguin i se'ls entreguin. El Govern no es reuneix avui -ho fa demà a Manresa- però enviarà una representació discreta, amb Alfred Bosch i Mariàngela Vilallonga i sense Quim Torra.és a la capital alsaciana i en fa aquesta crònica . Avui informarà de tot el que passi dins i fora de l'eurocambra. Ahir els carrers del centre de la ciutat ja eren plens de catalans manifestant-se. El fotògrafL'independentisme intentarà fer-se sentir però els poders comunitaris no estaran per Puigdemont, aparegui o no a Estrasburg a reunir-se amb els sis mil catalans que l'esperen. Els estats estan molt ocupats repartint-se els principals càrrecs de la UE. La negociació està encallada perquè Angela Merkel va acceptar la proposta de Sánchez i Macron de situar-hi el socialista Timmermans, però la dreta continental i els ultres s'han revoltat. Tot està per decidir i avui haurien de resoldre qui presideix la Comissió i el Parlament Europeu. Sobre l'independentisme i Europa us aconsello l'opinió de





Ahir a les xarxes un dels temes del dia va ser el documental Llenguaferits que va emetre el 30 minuts de TV3. Val la pena que el recupereu. Explicava, de forma entenedora, una obvietat: que el català no ho té fàcil en un context global, sense els mecanismes de protecció d'un estat i en contacte amb llengües més fortes. El que mostrava d'Alacant i la Catalunya Nord no és una anècdota i té a veure amb haver fet de la llengua quelcom com a mínim innecessari. Com a nota lamentable, les crítiques i burles espanyolistes, amb un linxament a les xarxes liderat per la moderada Societat Civil Catalana, contra el ciberactivista Àlex Hinojo per haver defensat, de forma ben gràfica, el dret a reclamar que tot el que ens envolta estigui també en català. Sobre la llengua i el documental us aconsello aquest article de Martí Anglada.

Estava anunciat el seu adeu però ahir es va fer oficial.. No és l'únic canvi que hi ha hagut al mitjà propietat de Ferran Rodés en les darreres setmanes: la família Carulla ha sortit de l'accionariat i hi ha entrat el veterà mecenes Antoni Vila Casas, i també deixen el diari, en el seu cas per anar al nou programa de Ricard Ustrell , el cap de Política, Maiol Roger, i el delegat a Madrid, Daniel Sánchez Ugart. García-Ruíz, vinculat a diverses organitzacions independentistes, havia arribat al diari fa sis anys des del sector bancari i de la consultoria. I ara fa un pas interessant: passa al sector del cànnabis medicinal. En concret, s'ocuparà de la implantació d'Aurora Medicine, el principal productor a Europa.Tal dia com avui de l'any 1855 començava la que seria la. La protesta era d'abast estatal i va tenir una especial incidència a Barcelona, epicentre de la incipient revolució industrial. Era durant l'anomenat bienni progressista i els treballadors es mobilitzaven contra la maquinització i per reclamar el dret a associar-se. La vaga va durar del 2 a l'11 de juliol i va tenir un seguiment massiu a la indústria. El govern d'Espartero va prendre militarment la capital catalana el 9 de juliol per mirar de restablir "l'ordre" i va reprimir les protestes amb duresa. En vindrien més.va escriure aquest interessant reportatge sobre la tradició obrera del barri de Sants, un dels llocs on més impacte va tenir la protesta.El 2 de juliol de 1967, avui fa 52 anys, va nàixer a Manlleu, a la comarca d'Osona, l'escriptor, un dels de més èxit en català. Puntí va començar amb els relats curts i les traduccions. El 2010 va publicar Maletes perdudes, la seva primera novel·la i una de les més traduïdes en català. Poc després va publicar Els castellans, un interessant recull d'articles sobre la cohabitació entre cultures al seu poble. El seu darrer llibre és Tot Messi: exercicis d'estil, on repassa amb un estil àgil les característiques i el caràcter de l'astre argentí. Us deixo l'entrevista que li va fer Anna Guitart a l'espai literari de TV3 Tot el temps del món.

