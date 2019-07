Acord de governabilitat a la Diputació de Girona: pacte entre JxCat i ERC

El president de la Diputació de Girona, en funcions, Miquel Noguer, per JxCat, i Pau Presas, per ERC, han anunciat aquest dilluns a la tarda un acord per governar conjuntament la Diputació de Girona. La presidència serà per a JxCat, a càrrec de Miquel Noguer, i la vicepresidència primera per a ERC, de la mà de Pau Presas.Miquel Noguer ha assenyalat que aquest «és un govern potent i natural i per governar durant tota la legislatura». Pau Presas ha destacat el moment polític excepcional per a la unió de l’independentisme.Durant la presentació, han assegurat que totes les forces polítiques compromeses amb el país han estat generoses. I que en un context d’unitat estratègica de l’independentisme, totes quatre diputacions –i també la Diputació de Girona– són una peça clau per al suport a l’independentisme.

