Les valoracions positives de Boye i Puigdemont arran del rebuig de la justícia europea

Continuem! Era molt difícil que s'admetés a tràmit i encara més que es concedissin cautelars. Estem preparats per la vista que se celebrarà properament: la representació de milions de votants està en joc, i també, el futur de la UE com a espai de democràcia exemplar https://t.co/Rxfo1Darnr — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de juliol de 2019

El Tribunal General nos ha desestimado, como era previsible, las medidas cautelares solicitadas resolución que respetamos pero no compartimos por lo que la recurriremos, tal cual era previsible. — Gonzalo Boye (@boye_g) 1 de juliol de 2019





Puigdemont ha reaccionat de forma optimista a la decisió del TJUE. "Era molt difícil que s'admetés a tràmit i encara més que es concedissin cautelars. Estem preparats per la vista que se celebrarà properament", ha afirmat, en una intervenció a Twitter. Per la mateixa via s'ha expressat el seu advocat Gonzalo Boye, que ha considerat "previsible" que el tribunal europeu desestimés la seva petició, i que ha avançat que la recorreran.

#El Tribunal General UE desestima las medidas provisionales solicitadas por C. Puigdemont y A. Comín en las que pedían que se obligara al #Parlamento UE a suspender sus decisiones relativas a la elección de ambos al #Parlamento UE @Europarl_EN @KRLS https://t.co/ucz65voP8q — EU Court of Justice (@EUCourtPress) 1 de juliol de 2019

En el seu recurs, Puigdemont i Comín havien reclamat al TJUE que "fins que resolgués sobre el fons" de la qüestió, "suspengués l'execució d'una sèrie de decisions del Parlament Europeu relatives als resultats de les eleccions al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019 oficialment declarats per Espanya, i que ordenés a aquesta institució adoptar totes les mesures necessàries per permetre que els demandants prenguessin possessió dels seus escons al Parlament Europeu" des de la sessió constitutiva, prevista per a aquest dimarts.



La resolució del tribunal europeu raona que el Parlament Europeu "ha de prendre nota dels resultats oficialment proclamats pels Estats membres", i que "no pot qüestionar la validesa en si mateixa de la declaració realitzada per les autoritats nacionals". El tribunal de Luxemburg es refereix així la decisió de la Junta Electoral Central espanyola de no comunicar els noms de Puigdemont i Comín -tampoc, de Junqueras- com a nous eurodiputats malgrat que el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar-ne el nom a la llista d'electes.



El TJUE havia anunciat al matí que admetia a tràmit els recursos dels dos dirigents de la llista de JxCat, després que el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani advertís que no estava en disposició de "tractar-los com a futurs eurodiputats".

