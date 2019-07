La CUP abordarà la seva refundació amb una ponència organitzativa i una estratègica

Traca Matraca...

Fa pocs dies que dimitien tots, ara diuen que no, potser que aixó de perdre la moma, a molts no els hi deu agrada gaire, recordem que encara no ha sortit cap independentista dien que dona el seu sou i el sou de la seva familia, més les propietats i tot per la causa del procès, no ha sortit publicament i no sortira mai, perque al cap no més tenen una cosa, la moma, i ara volen fer igual que ERC i JxCat, que han pactat als ajuntaments fins hi tot amb el enemic, per conserva la moma es moma i moma es queda...desprès alardeixen de que defensen el proces, les bases, el full de ruta sense ruta i altres...