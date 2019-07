El Suprem enterra la taxa pels pisos buits a Barcelona

El Tribunal Suprem ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la taxa de l'Ajuntament de Barcelona que pretenia gravar els pisos buits. El juliol del 2017 el TSJC ja va deixar sense efecte la normativa perquè considerava que el consistori no tenia competències per regular aquesta qüestió i ara el Suprem s'expressa en els mateixos termes.L'alt tribunal conclou que la taxa no es pot enquadrar “en cap dels serveis o activitats” de la Llei d’Hisendes Locals, i la Llei de l'Habitatge del 2007 de Catalunya “no atorga les competències municipals que invoca l’ordenança fiscal”.La denúncia contra l'ordenança municipal que regulava la taxa va ser interposat per la Sareb, coneguda popularment com a "banc dolent" i els magistrats del Suprem han denegat el recurs de l'Ajuntament.El govern espanyol va crea la Sareb el 2012 per permetre als bancs alliberar-se dels actius immobiliaris carregats de deute.

