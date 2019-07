L'informe «secret» sobre un Estat propi per a Catalunya que la Cambra no va publicar

El Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona va elaborar entre el 2012 i ell 2014 un seguit d'informes sobre l'impacte econòmic que podria tenir una Catalunya independent en el marc de la UE. Un d'ells, Les conseqüències econòmiques d'un Estat propi a Catalunya, mai es va publicar. Aquest dilluns, la nova direcció de la Cambra, sorgida de les eleccions del maig, que van donar el triomf a l'opció independentista Eines de País, ha decidit fer-lo públic. L'estudi, de 37 pàgines, analitza diversos elements, des de la viabilitat dins de la zona euro, al grau de competitivitat de l'economia catalana en el marc europeu, i el perfil d'evolució del PIB Ii la incidència que hi tindria l'eliminació del dèficit fiscal). L'informe, de to ponderat i aliè a posicionaments concloents, és molt clar quan afirma que l'Estat propi és un estri per superar la "subordinació econòmica". Val a dir que el concepte d'Estat propi no es refereix, en exclusiva, a un Estat independent, sinó també a un possible Estat sobirà que sorgís d'un "pacte entre nacions" en una línia de tipus confederal.L'informe es refereix a l'equilibri relatiu existent en el passat, entre un Madrid que detenia el poder polític enfront una Catalunya que hegemonitzava, en bona part, el poder econòmic. Un equilibri que ja és cosa del passat i que va deixar pas a una situació nova en què Madrid s'ha convertit en la principal zona de concentració del poder polític i econòmic de la península. En el nou marc, el tema central no és la inversió d'un o altre ministeri sinó "qui decideix el model territori i en benefici de qui". L'informe planteja, d'aquesta manera, el tema del poder de manera descarnada.L'informe conclou que una Catalunya amb Estat propi planteja "riscos econòmics significatius a curt termini -sobretot els derivats d'un possible augment de la percepció d'inseguretat jurídica durant el període transitori- però a més llarg termini representa una oportunitat" pels interessos de Catalunya.Segons l'informe de la Cambra el 2012, "un Estat propi que fos prou àgil i eficient", Catalunya tindria més possibilitats de fer-se un lloc entre les petites economies altament competitives que lideren els rànquings mundials de llibertat i prosperitat. Però l'estudi estableix condicions: "que els recursos procedents del dividend fiscal s’apliquin a fer les inversions necessàries, en capital físic, humà i tecnològic, que el país necessita. Que s’aprofiti o no aquesta oportunitat dependrà en gran part de la qualitat del marc institucional que emergeixi amb el nou estat".

Informe Estat Propi by on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor