Mor ofegat un nen de 5 anys en una piscina de Reus

Un nen de 5 anys ha mort aquest dilluns a Reus en una piscina de la capital del Baix Camp. Tot i que les causes s'estan investigant per part dels Mossos d'Esquadra, el menor s'hauria ofegat en la piscina comunitària d'un edifici del carrer Maria Mercè Marsal, a Mas Iglesias.Segons ha confirmat Protecció Civil a, l'avís s'ha rebut cap a les que el menor cap a les 13.10 h. Fins allà s'hi ha desplaçat una ambulancia medicalitzada. Quan ha arribat al lloc, el menor estava fora de l'aigua inconscient i el personal mèdic ha començat les maniobres de reanimació. El nen ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus però ha acabat morint. Segons Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat una ambulància per a oferir atenció psicològica a la família del menor. Els Mossos d'Esquadra, que hi han enviat quatre patrulles, han obert una investigació per tal d'aclarir els fets.

