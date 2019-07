Alcarràs ha registrat 43,8 graus durant l'onada de calor, la temperatura més alta de Catalunya

La localitat d'Alcarràs (Segrià) ha registrat durant l'onada de calor que ha tingut lloc del 25 al 30 de juny una temperatura màxima de 43,8 graus, la més alta que hi ha hagut a Catalunya en els últims 30 anys, o si més no la més alta que han mesurat les estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (Xema), segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A Artés (Bages), la temperatura va arribar als 43,6 graus.La calorada, que s'ha fet notar a bona part de l'Europa occidental i amb rècords històrics a França, ha deixat valors de temperatura màxima de 40 a 43 graus a les comarques de l'interior i a diversos sectors del prelitoral, així com a les valls prepirinenques. Els dies més calorosos van ser el divendres 28 i el dissabte 29.A banda d'intensa, l'onada de calor ha estat persistent, ja que en alguns sectors de muntanya ha provocat la superació dels llindars de perill per calor durant 6 dies consecutius, un fet que, segons l'SMC, és "totalment extraordinari" al mes de juny.Al llarg de l'episodi la gran majoria d'estacions de la Xema amb més de 10 anys de dades (126 de 145) han superat la seva màxima absoluta de juny i més de la meitat de les estacions (83 de 145) la màxima absoluta de tota la sèrie, en alguns casos dos dies consecutius.A l'interior de Catalunya ha estat l'onada de calor més important de les últimes dècades i, segons els meteoròlegs, caldria remuntar-se fins al juliol de 1982 per trobar-ne una de comparable. En canvi, prop de la costa s'han viscut calorades força més destacades, sense anar més lluny la de principis d'agost del 2018, indiquen les mateixes fonts.La temperatura va tocar sostre entre el divendres 28 i el dissabte 29 de juny, quan la màxima va superar els 40 graus a gran part de l'interior i a molts sectors del prelitoral. El dijous 27 i el diumenge 30 també es va arribar als 40 graus a diverses planes de l'interior, de manera que a sectors del pla de Lleida, la conca de Tremp, el pla de Bages o la plana de Vic s'ha arribat a superar aquesta xifra de màxima durant 4 dies consecutius.Entre el 25 i el 30 de juny, gairebé totes les estacions de la Xema (173 de 185) han superat almenys un dia el llindar de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per calor. L'excepció són alguns trams del litoral del Montsià, del Baix Camp, del Tarragonès, del Maresme o de l'Alt Empordà.La majoria d'estacions (131 de 185) han superat el llindar de calor com a mínim 3 dies consecutius. El nombre més gran de superacions s'ha observat a l'interior (de 3 a 5 dies) i al Pirineu, on s'han registrat fins a 6 dies amb una màxima per sobre del llindar de calor.Des de l'SMC s'indica que a la major part del país la calorada de finals de juny del 2019 haurà deixat enrere els registres màxims de les grans onades de calor de les últimes dècades (juliol del 2015, agost del 2012, agost del 2003 o juliol del 1994, entre d'altres).A banda, del 25 al 30 de juny, 59 de les 145 estacions de la Xema han resgistrat la temperatura mínima més alta de la seva sèrie en un mes de juny. A 24 s'ha observat la mínima més alta de tota la sèrie.A més, segons l'SMC, l'absència de nuvolositat, el vent dèbil i la humitat relativa molt baixa han afavorit un contrast de temperatura molt important entre el dia i la nit en algunes fondalades, fins al punt que en alguns indrets del país s'han mesurat 30 graus de diferència entre la temperatura mínima i màxima d'un mateix dia. A Fornells de la Selva (Gironès) 12,8 graus de mínima i 43,4 de màxima el 28 de juny, o a Serós 13 de mínima i 43,3 de màxima el 29 de juny.

