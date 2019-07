ENQUESTA Creus que la justícia europea acabarà donant la raó a Puigdemont, Junqueras i Comín?

El Tribunal Suprem ha decidit finalment plantejar una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras, en relació amb la petició de concessió d'un permís penitenciari extraordinari per sortir de la presó i poder complir amb els tràmits com a eurodiputat al Parlament Europeu. Prèviament, la defensa de Junqueras havia reclamat un altre cop al Suprem que formalitzés la pregunta prejudicial al tribunal europeu amb seu a Luxemburg.Avui mateix, el tribunal de Luxemburg ha acceptat a tràmit els recursos de Carles Puigdemont i Toni Comín per a poder ser reconeguts com a eurodiputats del Parlament Europeu . Els dos exiliats polítics també han fet la petició al Suprem perquè se'ls inclogui en aquesta consulta del tribunal espanyol al TJUE.

