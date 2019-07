Una festa de joves acaba amb dos detinguts per abusos sexuals a menors i un tercer per apunyalament

El ball de Quintos de Tivenys (Baix Ebre) va acabar dissabte passat amb dos detinguts per un delicte d'abusos sexuals i un tercer arrestat per un delicte de lesions amb arma blanca. Els Mossos van ser alertats que dos nois estaven fent tocaments a noies menors d'edat durant la celebració. Es tracta de dos veïns de Tortosa, de 24 i 21 anys, que havien accedit al ball a altes hores de la matinada. L'elevada concurrència de joves a aquella hora, més de 300 segons els Mossos, va propiciar que molta gent s'adonés dels fets, de manera que quan els agents van arribar -hi van enviar tres dotacions-, un dels presumptes autors dels fets ja estava sent perseguit per joves que el volien aturar.En la fugida, un d'ells es va trencar els turmells en caure d'un mur on s'enfilava. L'altre va ser detingut hores més tard pels Mossos.Es dona la circumstància que mentre la policia atenia el detingut ferit, es va produir una baralla sense relació amb els primers fets. Un jove de Xerta de 19 anys va apunyalar un noi de Tivenys a l'estómac. No es tem per la vida de la víctima, que va ser operat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Els tres detinguts seguixen en dependències policials pendents de passar aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa.

