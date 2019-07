Punt final a una històrica onada de calor... però n'arriba una altra

Punt final a l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat oficialment per acabat aquest vespre un cicle històric de temperatures extremes en territori català. La calorada, que s'ha fet notar a bona part de l'Europa occidental i amb rècords històrics a França, ha deixat valors de temperatura màxima de 40 a 43 graus a les comarques de l'interior i a diversos sectors del prelitoral, així com a les valls prepirinenques.El meteocat recull que els dies més calorosos van ser el divendres 28 i el dissabte 29, quan es van mesurar fins a 43,6 graus a Artés (Bages), 43,8 graus a Alcarràs o 43,4 graus a Lleida ciutat -aquest darrer segons dades de l'AEMET-. Són registres fins ara inèdits a la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), amb sèries que arriben a superar els 30 anys. En els propers dies, però, els termòmetres donaran una treva. Ara bé, la calor perdurarà i es registraran temperatures habituals de principis d'estiu.Després de la baixada, que s'allargarà dos o tres dies, el meteocat preveu una nova onada de calor a finals de setmana. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest mateix dilluns que no serà de la mateixa magnitud que la darrera, però ha recordat que els boscos de Catalunya pateixen ''estrès hídric'' i que una nova pujada de les temperatures ''assecarà sobre allò assecat'', adaptant així la frase feta de ''plou sobre mullat''.En el mateix sentit, l'AEMET espera una "muntanya russa" de temperatures arreu de l'Estat i nits tropicals en general.

