VÍDEO Més detalls dels danys i desperfectes de l'incendi de Ribera d'Ebre

Els afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre han començat fer balanç dels danys que els ha ocasionat el foc. Els ajuntaments necessiten inventariar tots els desperfectes per arribar a la reunió de dissabte amb les administracions amb la relació exacta de tots els perjudicis de l'incendi. Un exemple és l'Ajuntament de Flix que ha posat, a disposició de tothom, un formulari específic sobre danys a conreus, edificis, maquinària i instal·lacions de reg. Per aquelles afectacions que requereixin reparacions urgents també es demana que es documenti amb fotografies. Ho recullen a les oficines municipals des d'aquest dilluns, en horari de matí però també de tarda.Com ha explicat la regidora de Flix, Norma Pujol, aquest dilluns ha començat "la tasca post-emergència" que arrenca amb la recopilació de "la informació precisa de l'abast de l'incendi", en paraules de l'alcalde flixanco, Francesc Barbero. "És una feina dura d'acollir a tots els veïns i veïnes amb desperfectes a masies, conreus, i hem habilitat una instància específica per aquesta ocasió", ha explicat Pujol. Amb 4.000 hectàrees cremades al seu terme municipal són molts els danys i la prioritat que s'han marcat són els ramaders i pagesos. "Posteriorment ja farem la valoració del que és entorn natural", ha apuntat.Durant el matí una trentena de persones ja han recollit el formulari i la majoria se l'ha endut per omplir-lo des de casa ja que requereix informació molt específica dels conreus, edificis o maquinària danyats.Aquest ha estat el cas de la Maria Rosa Piñol. Piñol ha perdut gairebé la majoria de plantació d'oliveres i ametllers i també dues puntes de bosc d'una finca que té a Flix, de més de deu hectàrees. Resideix a Vilanova i la Geltrú però aquest dilluns s'ha apropat a veure en quin estat havia quedat la seva propietat. "Està tot el magatzem de les eines cremat, no queda res a dins. La casa i la piscina, suposo que hi van tirar aigua, i s'ha salvat", ha celebrat."A veure si amb això -la petició d'ajuts- ens ajuden com a mínim a treure la llenya de la muntanya, que és el més feixuc". Ho ha dit amb el formulari a la mà però reconeixent que no té molta confiança en la resposta de les administracions. "La resta ho arreglarem nosaltres, tallarem de soca arrel les oliveres i esperarem que tornin a créixer", ha explicat. Treballaven la finca de manera no professionals, per fer oli de casa i fins i tot s'havien construir un molí per premsar les olives. No confia que arribin grans ajudes de les administracions.Emocionada, amb llàgrimes als ulls, agraeix que no hi hagin hagut danys personals. "Va ser dur i esgarrifós i encara sort que no ens va agafar allí i no va agafar ningú, que amb l'extensió que s'ha cremat sembla fins i tot estrany", ha apuntat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor